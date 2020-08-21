Навальний все ще в комі, а лікарі мовчать про діагноз: нові деталі про можливе отруєння політика

Російський опозиціонер Олексій Навальний станом на ранок 21 серпня перебуває у важкому стані в комі і підключений до апарату ШВЛ. У нього підозра на токсичне отруєння.

Лікарі омської лікарні досі не поставили діагноз політику, а обладнання для необхідних процедур і тестів там недостатньо. Тому сім'я прийняла рішення про перевезення його в іншу клініку, в тому числі з метою безпеки.

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08:10 – "Заборона на перевезення Олексія означає пряму загрозу його життя. Залишатися в омської лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішньому положенні смертельно небезпечно", – вважає Ярмиш.

07:55 – Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо, написала прессекретарка політика в Twitter.

06:45 – Ярмиш заявила, що родичам досі не дають ніякої інформації про діагноз Навального.

06:20 – Лікарі Омської лікарні спільно з прибулими фахівцями з Москви провели консиліум за станом Олексія Навального, повідомляє "Інтерфакс". Після огляду вони повинні прийняти рішення, транспортабельний пацієнт чи ні.

06:00 – Прессекретарка Кіра Ярмиш повідомила про бажання сім'ї та лікарів Олексія Навального перевезти його в іншу клініку. За її словами, в лікарні Омська немає достатнього обладнання для проведення всіх необхідних тестів і процедур. Крім того, це необхідно зробити з метою безпеки, підкреслила вона.

"Організаційні питання з перевезення Олексія Навального в іншу лікарню у нас під контролем. Ми дякуємо всім, хто запропонував нам допомогу, але зараз ми маємо в своєму розпорядженні усі ресурси. Тим не менш, ми просимо керівництво лікарні, в якій зараз знаходиться Олексій, не перешкоджати нам у видачі всіх документів, необхідних для його перевезення", – розповіла Ярмиш на своїй сторінці в Twitter.