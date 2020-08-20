Навальний у комі в тяжкому стані: ЗМІ дізналися попередній діагноз

Попереднім діагнозом російського опозиційного політика Олексія Навального, якого госпіталізували 20 серпня просто з борту літака, може бути гостре отруєння невстановленим психодислептиком.

Про це повідомив Telegram-канал Life Shot із посиланням на власні джерела. "Попередній діагноз Навального: гостре отруєння невстановленим психодислептиком. Про це повідомляє наше джерело", – сказано в повідомленні.

LIFE SHOT / Telegram

Пізніше його прессекретарка Кіра Ярмиш повідомила, що Навальний впав у кому. Поліція вже почала перевірку, як і співробітники кав'ярні, в якій політик сидів в аеропорту.

"Олексій, як і раніше, на апараті ШВЛ. Він у комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає", – написала вона в Twitter.

Кіра Ярмиш / Telegram

Зазначимо, психодислептики – речовини, здатні викликати галюцинації.

Водночас, як повідомляє Telegram-канал Baza, лікарі припускають, що Навального могли отруїти оксибутиратом натрію – сильним псхиодислептиком.

У повідомленні сказано, що речовина не має кольору і запаху, тому її легко могли додати в чай. Водночас препарат має солоний смак.

Baza / Telegram

Зі свого боку заступник головлікаря омської лікарні Анатолій Калініченко разом з тим розповів, що немає впевненості, що причиною стану Навального є отруєння. Також, за його словами, вже виключені кілька діагнозів, діагностичний пошук звузився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Омську (Росія) екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний, через його можливе отруєння. Як повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, літак прямував із Москви до Томська. За її словами, у політика, ймовірно, токсичне отруєння.