Навальний вирішив, що робитиме після лікування в Німеччині

Карина Бондаренко Новини Росії 06:54, 15.09.2020

Отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний після одужання і лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного високопоставленого представника органів безпеки ФРН.

"Він (Навальний – ред.) не планує емігрувати в Німеччину. Він хоче повернутися додому, в Росію, і продовжити свою місію", – сказало джерело американського видання.

За його словами, Навальний повністю обізнаний про свій стан, що з ним сталося і де він знаходиться.

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