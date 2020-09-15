Навальний вирішив, що робитиме після лікування в Німеччині

Отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний після одужання і лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного високопоставленого представника органів безпеки ФРН.

"Він (Навальний – ред.) не планує емігрувати в Німеччину. Він хоче повернутися додому, в Росію, і продовжити свою місію", – сказало джерело американського видання.

За його словами, Навальний повністю обізнаний про свій стан, що з ним сталося і де він знаходиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

стан російського опозиціонера Олексія Навального значно покращився, він вже може самостійно вставати з ліжка.

Три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

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