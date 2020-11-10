Навальний відсудив у Росії в ЄСПЛ 8,5 тисяч євро

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити опозиціонеру Олексію Навальному компенсацію в розмірі 8 500 євро у справі про його затримання на Болотній площі 6 травня 2012 року – в день "Маршу мільйонів".

Рішення за позовом "Навальний і Гунько проти Росії" оприлюднили на офіційному сайті ЄСПЛ. Другому позивачеві Гуньку суд призначив 7 500 євро компенсації.

Обидва чоловіки були затримані в центрі Москви перед інавгурацією президента РФ Володимира Путіна. Зрештою учасники мітингу були змушені ночувати у відділенні поліції. Крім того, їх притягнули до адміністративної відповідальності. До того ж, Навальний зазначив в позові, що правоохоронець під час затримання перевищив повноваження і застосував силу.

В результаті ЄСПЛ постановив, що в Росії порушили права обох позивачів на свободу і недоторканність (стаття 5 Європейської конвенції з прав людини), права на свободу зборів (стаття 11), а також права на незалежний судовий розгляд (стаття 6).

Що стосується конкретно Навального, то суд зазначив, що російська держава стосовно нього порушила і статтю 3 (заборона тортур або принизливого поводження/покарання).

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