Навальний у реанімації в комі та підключений до ШВЛ – Charite

Російський опозиційний політик Олексій Навальний залишається в штучній комі та підключений до апарату ШВЛ.

Як повідомляється на сайті німецької клініки Charite 28 серпня, пацієнт перебуває в серйозному, але стабільному стані. Загрози життю немає.

"Симптоматика кризи, викликаної інгібітором холінестерази, спадає. Пацієнт, як і раніше, перебуває на станції інтенсивної терапії у штучній комі, він підключений до апарату штучного дихання. Стан його здоров'я незмінно серйозний, зараз великої небезпеки для життя немає. Як і раніше, можливі довгострокові наслідки важкого отруєння пацієнта не проглядаються", – йдеться у заяві.

Зазначається, що лікарі тісно контактують із дружиною Навального.

"За згодою дружини Charite виходить із того, що в його інтересах – публічне повідомлення про стан здоров'я", – додали в клініці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі лікарі вважають, що опозиціонера могли отруїти нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", як це було у випадку з постачальником зброї Омеляном Гебревим у Софії в 2015 році.

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