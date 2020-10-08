Навальний в першому відеозверненні після коми звинуватив Путіна в отруєнні 'Новачком'

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив,що за замахом на його вбивство стоїть президент РФ Володимир Путін.

Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі, підкресливши, що має намір повернутися в Росію та продовжувати вести свою діяльність.

"Кремль мріє про те, щоб я не повернувся. Саме тому вони кожен день випускають дивні і досить агресивні заяви. І вони хочуть, щоб я злякався ... Я впевнений, що за замахом на мене стоїть президент Росії Путін. І мені здається, що всі події, які відбуваються зараз, вказують на це", – зазначив він.

Навальний зазначив, що після його отруєння "Новачком" в Росії не було розпочато кримінальну справу.

"Я не можу отримати доступ до власних медичних документів. Терміни розслідування пройшли вже давним-давно, але нічого не відбувається. Тільки цілими днями російський уряд звертається до Німеччини", – додав опозиціонер.

Також Навальний сказав, що не може отримати медичні документи з омської лікарні. При цьому в самому в готелі в Омську відсутні зйомки з камер відеоспостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Навальний заявив, що вважає владу в РФ збіговиськом окупантів. Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін і уряд країни – це не Росія.