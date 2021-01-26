В начале о власти – она не пошатнулась, да и с чего бы. Вышли люди, но не миллион, были лозунги "Руки прочь от Навального!", но власти на это глубоко плевать – так и за Ходорковского десять лет ходили. По телевизору отбрехивались, что дворец не Путина, да и действительно – напрямую он не Путина. Вот сейчас и сам Путин заявил, что видео он, конечно, не видел, но дворец не его, и никогда ни ему, ни его семье не принадлежал. По ящику привычно лгали, что ФБК* рекрутирует детей на протесты, врывались и превентивно арестовывали оппозицию. Многих задержали, но пока неизвестно какие обвинения будут предъявлять – пока кажется, что строгих обвинений не будет, ибо это играет на руку Навального.

Теперь об оппозиции, во-первых, о её лозунгах на улице. Лозунг был про свободу Навальному, но на это у власти простой ответ – задержан правильно, вот будет наш самый честный суд, он все и определит. Прекрасная отговорка, на которой Путин-Песков ездят последние лет пятнадцать. То есть, на лозунги власть отвечает указанием на легитимную процедуру судопроизводства, против которой не попрёшь, несмотря на то, что все знают какова цена этого самого российского судопроизводства. Однако, учитывая, что сила на стороне государства, Навального, как видим, не выпустили. А поскольку требования были узко направлены именно на его освобождение, то все остались при своём – Навальный в СИЗО, а протестующие пошли по домам.

Теперь о самом Навальном. Не буду тут повторять всеми сказанные слова о его мужестве и лидерских качествах. Конечно, в сети прозвучало и много критичных слов в его адрес, но все эти слова его заслуг не умаляют – лезть в пасть тигру мало кто решится, а он решился, будучи за шаг до смерти. Так что, диванные критики Навального могут расслабиться и вспомнить, что если им так уж сильно, до тошноты, не нравится Путин, то нужно поддерживать Навального, потому что кроме него есть Жирик, Зюганов и прочая официальная оппозиция, так что можно поддерживать не Навального, а её – выбор есть.

Теперь о Путине. Он может сколько угодно заявлять, что дворец не его. Он даже может говорить, что дворцом владеют какие-то частные люди и даже назвать их фамилии, но ему не уйти от двух главных вопросов: почему дворец охраняется ФСО и прочими ФСБ; почему над ним бесполётная зона, а береговую линию вокруг дворца надо огибать. Он, конечно, отвечать на эти вопросы не будет, а значит "дворец его", даже если он решил потом подарить его стране как Эрмитаж. И еще есть вопрос для Путина – если бы он посмотрел фильм Навального, то должен бы был ответить на вопрос, почему госструктуры с налогов граждан финансируют это чудовищное строительство.

Конечно, Путину сложно выговорить фамилию Навального, но это теперь и не нужно – Навальный теперь с Путиным до конца его президентства – глядишь, он произносить фамилию Навального и научится. Тем более, что сложно не выучить фамилию человека, который, отныне, сидит у тебя в печёнках.

*признан российскими властями иноагентом

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