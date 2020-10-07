Навальний уточнив, як "Новачок" діє в організмі

Російський опозиційний політик Олексій Навальний зазначив, що не може описати дію речовини з групи "Новачок" конкретними больовими відчуттями у якійсь частині тіла – після отруєння він просто втратив концентрацію і почувався, ніби п’яний.

Натомість одужавши, все ще іноді почувається "пригальмованим". Подробицям про дію отрути на онанізм і свої відчуття він поділився в інтерв’ю ВВС.

"Взагалі нічого немає, окрім холодного поту, який тече по лобі. Напевно, єдина річ, яку можна назвати, – ти втрачаєш концентрацію. Ну, воно так і працює. "Новачок" просто перевантажує нервову систему, і якоїсь миті ти не можеш сфокусуватися. Але це так, ніби ти п'яний", – пояснив політик.

Він додав, що після виходу із туалету на борту літака розумів, де що розташовується і як йому дійти до свого крісла, водночас щось було не так – "але це не розкладається на частини".

Навальний підкреслив, що досі не може виконувати певні рухи, але почувається значно краще.

"Я гуляю двічі на день. Можу ходити доволі довго. Під час прогулянки для мене найскладніше – сісти в авто і вийти з нього. Як і раніше, головна проблема – сон. Мені дуже складно спати без снодійного. Хоча у мене ніколи таких проблем не було… Але мені значно краще", – зазначив політик.

Також він зізнався, що у нього досі спостерігаються проблеми з дрібною моторикою, є тремтіння рух. Та якщо фізична сторона відновлюється доволі швидко, то із розумовою є проблеми.

"Рахувати подумки стало складніше. Багато речей ти просто не знаєш, як робити. Наприклад, кинути м'ячик лівою рукою. Я зловити його можу, кинути також, але це дивний, незграбний рух, схожий радше на штовхання ядра, ніж на кидання м'яча. Не маю жодного хворобливого відчуття. Ну, просто воно не робиться і все… Але це все повна маячня. Згадую, коли не міг говорити, вже розуміючи, хто навколо: порівняно з цим все інше – маячня. Тоді я міг тільки губами ворушити", – підкреслив політик.

Навальний висловив переконання, що використання хімічної зброї заборонено не дарма. Адже від неї немає ніякої користі: зіткнення з такою речовиною як "Новачок" несе смерть або "жахливу майже смерть", і захистити людину в разі її застосування майже не можливо.

Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Політика отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

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