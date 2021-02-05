Навальний у суді в справі ветерана – свідкові: ти онук-проститут, який торгує своїм дідом

Російський опозиціонер Олексій Навальний, проти якого в Бабушкінському райсуді Москви розглядають справу про наклеп, назвав одного зі свідків "проститутом".

Текстову трансляцію судового засідання вів Telegram-канал Meduza LIVE. Йдеться про внука потерпілого, 94-річного ветерана війни Гната Артеменка – Ігоря Колесникова.

За версією звинувачення, 2 червня Навальний оприлюднив у соцмережах ролик телеканалу RT, який закликає росіян ухвалити поправки до Конституції, і написав до нього коментар, який нібито містить завідомо неправдиві відомості, що порочать честь і гідність Артеменка.

Сам обвинувачений свою провину не визнає. Під час допиту свідка Колесникова Навальний назвав його "торговцем дідом".

"Проблема вашого діда в тому, що він виховав онука-проститута", – заявив Навальний.

"Я сьогодні почитав те, що було написано. Що мені горіти в пеклі, що я торгую дідусем. Я звернуся до юристів. Нехай він (Навальний. – Ред.) доведе, що я хоча б копійку за це отримав, а не тільки купу витрат на юристів", – відказав Колесников.

"Горіти в пеклі судді, а ви просто торгуєте", – відповів обвинувачений.

Далі розмова перейшла на підвищені тони. Навальний і внук ветерана кричали один на одного, зав'язалася перепалка. В підсумку опозиційного політика ледь не вивели із залу суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 лютого Московський міський суд засудив Навального до 3,5 років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 500 тисяч рублів (понад $6,5 тисяч).