Навальний розповів, як "Новачок" потрапив в організм і як він вижив
Російський опозиціонер Олексій Навальний сказав, що отрута "Новачок" могла потрапити до його організму через шкіру після контакту з особистими речами.
Таке припущення він висловив в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю. При цьому він зазначив, що точного припущення у нього немає.
"Це суперсекретна фігня і саме володіння отрутою "Новачком" заборонено. Це бойова отруйна речовина. Її не можна зберігати ніде і ні в яких кількостях ... Вона може бути у вигляді спрею або рідини", – сказав він.
Навальний припустив, що отруєння "Новачком" відбулося в готелі в Омську, Росія.
"Ми розуміємо, що з номера я виходив, схопившись за пляшку з водою, будучи вже ураженим, значить зараження відбулося в готелі. Потім пройшло 3-4 години, тобто довгий період. Тобто якби я це з'їв, випив чи вдихнув я б звичайно "відкинув коні" за півгодини-годину. Значить це був через речі, наприклад, знімав сорочку з вішалки. Загалом це могло бути на одязі або взагалі де завгодно. У цьому і суть хімічної зброї. Самі його компоненти можуть бути нешкідливі, але при об'єднанні досить мікроскопічного кількості, щоб убити людину", – розповів він.
Російський опозиціонер підкреслив, що після потрапляння в організм отрути, вона безслідно розчиняється.
"Тому мене так довго тримали в Омську, вони чекали поки все розкладеться в організмі і не буде слідів "Новачка", – зазначив Навальний.
Також він додав, що основна проблема президент РФ Володимирко Путіна не в тому, що він або чи не він наказав його отруїти, а те, що хтось дістав "Новачок" і використовував, що вже само по собі є порушенням міжнародної конвенції про заборону застосування хімічної зброї .
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало погано прямо на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доставили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав в штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомило про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
У той же день під час телефонної бесіди президент Франції Еммануель Макрон також заявив чолі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
17 вересня опублікували відео із номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.
Навальний розповів страшні подробиці про події, що передували його отруєнню речовиною з групи "Новачок", і тому, як відчував, що вмирає.