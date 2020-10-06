Навальний розповів, як "Новачок" потрапив в організм і як він вижив

Російський опозиціонер Олексій Навальний сказав, що отрута "Новачок" могла потрапити до його організму через шкіру після контакту з особистими речами.

Таке припущення він висловив в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю. При цьому він зазначив, що точного припущення у нього немає.

"Це суперсекретна фігня і саме володіння отрутою "Новачком" заборонено. Це бойова отруйна речовина. Її не можна зберігати ніде і ні в яких кількостях ... Вона може бути у вигляді спрею або рідини", – сказав він.

Навальний припустив, що отруєння "Новачком" відбулося в готелі в Омську, Росія.

"Ми розуміємо, що з номера я виходив, схопившись за пляшку з водою, будучи вже ураженим, значить зараження відбулося в готелі. Потім пройшло 3-4 години, тобто довгий період. Тобто якби я це з'їв, випив чи вдихнув я б звичайно "відкинув коні" за півгодини-годину. Значить це був через речі, наприклад, знімав сорочку з вішалки. Загалом це могло бути на одязі або взагалі де завгодно. У цьому і суть хімічної зброї. Самі його компоненти можуть бути нешкідливі, але при об'єднанні досить мікроскопічного кількості, щоб убити людину", – розповів він.

Російський опозиціонер підкреслив, що після потрапляння в організм отрути, вона безслідно розчиняється.

"Тому мене так довго тримали в Омську, вони чекали поки все розкладеться в організмі і не буде слідів "Новачка", – зазначив Навальний.

Також він додав, що основна проблема президент РФ Володимирко Путіна не в тому, що він або чи не він наказав його отруїти, а те, що хтось дістав "Новачок" і використовував, що вже само по собі є порушенням міжнародної конвенції про заборону застосування хімічної зброї .

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