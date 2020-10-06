Навальний розповів про зустріч з Меркель: прийшла без попередження та заговорила російською

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про візит до нього в лікарню канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю. За його словами це була особиста розмова без політики.

"Це було в останній тиждень, коли я був у лікарні. Вже не в реанімацію, а в звичайній палаті. Відкрилися двері палати, зайшов спочатку мій професор і сказав, що у нього для мене гість. Я не був в курсі. Ну, зайшла , у мене була перша думка: "Як добре, що я взагалі одягнений". Це була приватна розмова з сім'єю. Я не буду розповідати ніяких деталей, але там не було сказано нічого такого значного. Це не була якась політичний розмова", – згадував він.

Навальний підкреслив, що при спілкуванні з ним Меркель була поінформована про поточну ситуацію в Росії.

"Краще за всіх знає, що відбувається в Росії, у всіх деталях: про Хабаровськ, про Білорусь і ще й на російській мові ... Зайшла Меркель і ще й почала говорити на російській ... Ми потім перейшли на англійську, але вона явно могла розмовляти на російській всю зустріч... Але це, дійсно, була приватна розмова, там не було сказано нічого доленосного", – додав росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Навальний сказав, що отрута "Новачок" могла потрапити в його організм через шкіру після контакту з особистими речами.