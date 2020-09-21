Навальний про вихід із коми: нікого не впізнаю, не розумію, що відбувається

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який лікується після отруєння в берлінській клініці "Шаріте", опублікував у соцмережі новий пост, в якому розповів про те, як складно виходив із коми.

Пост на своїй сторінці в Instagram він присвятив дружині Юлії, яка перебувала поруч. Навальний розповів, що довго не розумів, що відбувається, нікого не впізнавав і навіть не знав, як розмовляти.

"І все моє проведення часу полягає в тому, що я чекаю, коли прийде Вона. Хто вона – неясно. Який вигляд вона має – теж не знаю. Навіть якщо мені вдається розгледіти щось розфокусованим поглядом, то я просто не в змозі запам'ятати картинку. Але вона інша, мені це зрозуміло, тому я весь час лежу і її чекаю. Вона приходить і стає головною в палаті. Вона дуже зручно поправляє мені подушку. У неї немає тихого співчутливого тону. Вона говорить весело і сміється. Вона розповідає мені щось. Коли вона поруч, ідіотські галюцинації відступають. З нею дуже добре. Потім вона йде, мені стає сумно, і я знову починаю її чекати", – написав Навальний.

Він пояснив, що, вловлюючи тембр голосу дружини Юлії, мозок виділяв дофамін, і йому "ставало легше".

"Кожен прихід ставав буквально лікувальним, а ефект очікування посилював дофамінову винагороду. Але як би не звучало класне науково-медичне пояснення, тепер я точно знаю просто на своєму досвіді: любов зцілює й повертає до життя. Юля, ти мене врятувала, і нехай це впишуть у підручники з нейробіології", – поділився опозиціонер.

Крім того, Навальний зажадав від російських правоохоронних органів повернути йому вилучений в Омську одяг. Його нібито забрали в межах дослідчої перевірки, а вона не може тривати довше, ніж 30 діб. На думку політика, цей час було використано, щоб "ховати цей найважливіший доказ".

"З урахуванням того, що на моєму тілі "Новачок" було виявлено, і контактний спосіб зараження досить імовірний, мій одяг – дуже важливий речовий доказ", – написав Навальний

Нагадаємо, що 19 вересня стало відомо, що Навальний почав одужувати і навіть встав із ліжка і почав потроху ходити.

Навальний і його дружина Юлія navalny / Instagram

Навальний розповів про вихід із коми navalny / Instagram

Навальний розповів про вихід із коми navalny / Instagram

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