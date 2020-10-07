Навальний – про отруєння: був літак, і в ньому я помер

Російський опозиційний політик Олексій Навальний розповів, що після отруєння він ніби помер.

В інтерв'ю "Медіазоні" він зазначив, що всі драматичні події він пам'ятав 35 хвилин.

"Був літак, і в ньому я помер. А далі я нічого не пам'ятаю. Власне кажучи, всі драматичні події розгорталися потім, а я їх пропустив, я їх не бачив. Весь мій драматизм вклався приблизно в 35 хвилин: від моменту, коли відчув , що щось не те, до моменту, коли я помер", – підкреслив політик.

Навальний зазначив, що ті випробування, які пройшли його рідні, були набагато важчими. Однак один період він назвав найжахливішим.

"Найгірша частина для мене була – ці всі пекельні галюцинації і період, коли мене вже перестали так активно тримати на наркоті, і я став відчувати якийсь дискомфорт. І ось ця фігня, що ти дихаєш, що ти не можеш говорити, а повітря йде через рот, ти ворушиш губами, а сказати нічого не можеш. Коли ти вже усвідомлюєш себе і всіх дізнаєшся, але не можеш писати і не можеш придумати слово, не можеш сказати – це був досить стрьомний момент", – розповів Навальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Навальний припустив, що отрута "Новачок" могла потрапити в його організм через шкіру після контакту з особистими речами.

Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Політика отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.