Навальний – про отруєння: був літак, і в ньому я помер
Політик зазначив, що через 35 хвилин після отруєння він ніби помер
Однак найважче випробування, вважає він, пройшли рідні
Навальний також розповів про "пекельні галюцинації"
Російський опозиційний політик Олексій Навальний розповів, що після отруєння він ніби помер.
В інтерв'ю "Медіазоні" він зазначив, що всі драматичні події він пам'ятав 35 хвилин.
"Був літак, і в ньому я помер. А далі я нічого не пам'ятаю. Власне кажучи, всі драматичні події розгорталися потім, а я їх пропустив, я їх не бачив. Весь мій драматизм вклався приблизно в 35 хвилин: від моменту, коли відчув , що щось не те, до моменту, коли я помер", – підкреслив політик.
Навальний зазначив, що ті випробування, які пройшли його рідні, були набагато важчими. Однак один період він назвав найжахливішим.
"Найгірша частина для мене була – ці всі пекельні галюцинації і період, коли мене вже перестали так активно тримати на наркоті, і я став відчувати якийсь дискомфорт. І ось ця фігня, що ти дихаєш, що ти не можеш говорити, а повітря йде через рот, ти ворушиш губами, а сказати нічого не можеш. Коли ти вже усвідомлюєш себе і всіх дізнаєшся, але не можеш писати і не можеш придумати слово, не можеш сказати – це був досить стрьомний момент", – розповів Навальний.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Навальний припустив, що отрута "Новачок" могла потрапити в його організм через шкіру після контакту з особистими речами.
Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.
Політика отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.