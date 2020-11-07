Навальний – про обшуки у ФБК: 'дармоїди' винесли все обладнання та вкрали гроші у співробітника. Відео

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що силовики під час обшуків у Фонді боротьби з корупцією 5 листопада винесли все обладнання і вкрали у одного із співробітників гроші.

На своїй сторінці в Facebook він назвав їх "дармоїдами", яким росіяни платять зарплату (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Подивіться на цих дармоїдів – ви платите їм зарплату. За ваш рахунок у них збільшений відпустку. Вони вийдуть на дострокову пенсію (яку оплатите ви) і вимагатимуть ще собі додаткових пільг і верещатимуть, що вони були на державній службі і приносили користь", – зазначив політик.

За його словами, рейди в ФБК показали "цілковиту деградацію системи до самого низу".

"Винесли – краще сказати" вкрали " – абсолютно все. Комп'ютери, телефони, камери, світлове і звукове обладнання. Музичну колонку оголосили "носієм інформації" та поцупили. Зрештою, вони просто лазили по сумках в офісі і вкрали гроші. У співробітника Навальний LIVE в сумці лежали 17 тисяч на оплату квартири – вийняли. Уявляєте собі, "правоохоронці". Приходять з посвідченнями, в масках, блокують офіс, не пускають адвокатів і починають шаритися по сумках, як звичайні злодюжки", – зазначив Навальний.

(Відео – Instagram Олексія Навального)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Навальний назвав російську владу – "зборищем окупантів". Він також пояснив, що президент РФ Володимир Путін і уряд – це не Росія.