Навальний пояснив, чому вважає отруєння "замовленням" Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що впевнений в тому, що його отруєння було організоване з подачі президента РФ Володимира Путіна.

В інтерв'ю для YouTube-каналу журналіста Юрія Дудя політик зазначив, що його думка базується на збігу цілої низки обставин (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Моя версія полягає в тому, що це зробили співробітники або ФСБ, або СЗР за вказівкою, безумовно, Путіна. Давайте розкладемо це на елементи. Чи можна купити "Новачок" у супермаркеті? Чи можна купити або зварити в хімлабораторії? Це бінарна хімічна зброя, неможливо це зробити. Це має бути досить складна хімічна лабораторія. І, крім того, його потрібно вміти застосувати. Ось сукупність факторів: по-перше, цей "Новачок", по-друге, все, що трапилося в Омську", – пояснив Навальний.

Опозиціонер також додав, що його вкрай збентежила поведінка чиновників та медиків в Омську, які спеціально сформували комісію з метою довести, що хворий не транспортабельний для лікування в Німеччині.

Ще один підозрілий момент, за його словами, – це персональна брехня Путіна про те, що Навальний нібито симулював і сам себе отруїв.

"Сукупність цих факторів вказує нам. У нас немає з тобою відео, де Путін соває ногами і кричить: "Убийте його! Він ображає мою "Єдину Росію" і говорить про мої гроші". Такого немає, звичайно, але дві людини могли. Бортніков із ФСБ і Наришкін із СЗР могли написати: "Застосувати активні заходи і зварити "коктейль №9". І наказ їм про застосування "коктейлю №9" стосовно громадянина Росії не може віддати хтось, крім Путіна", – впевнений Навальний.

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