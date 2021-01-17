Навальний повертається з Німеччини до Москви: всі подробиці, фото та відео
Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається з Німеччини в Росію через чотири місяці його відсутності. Літак з ним мав прибути в аеропорт "Внуково" о 18:20 (за розкладом).
Головне про повернення політика в Москву:
Про своє повернення 17 січня Навальний оголосив ще кілька днів тому. У берлінській клініці "Шаріте" він лікувався після його отруєння в Росії "Новачком".
Ще до його прибуття у "Внуково" пригнали автозаки ОМОНу і виставили паркан, а прокуратура застерегла людей, які закликали зустрічати опозиціонера.
Уже відомо про затримання декількох осіб серед соратників Навального, в числі яких також його брат.
Аеропорт пообіцяв гідно зустріти літак з політиком, нагадавши, що вони давно вже "гідно зустрічали" літаки з Німеччини в 1941-му.
Перед вильотом Навальний потролліть президента РФ Володимира Путіна.
OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію повернення опозиціонера на батьківщину:
17:33 – Сам Навальний не був присутній на стійці реєстрації, а його реєстрували співробітники спецслужб Німеччини.
17:40 – У "Внуково" затримали соратників Навального – Любов Соболь, Руслана Шаведдінова і ще кількох людей. Серед них і брат політика Олег.
17:50 – В аеропорту затримали людину, яка намагалася увійти з російським прапором.
17:55 – ОМОН почав витісняти на вулицю людей, які зібралися біля рамок на вході в аеропорт. Пропускають тільки людей з квитками.
17:58 – Літак з Навальний вже перетнув повітряний кордон Росії.
18:16 – Біля аеропорту "Внуково" силовики жорстко затримали кількох людей.
18:23 – Рейс з Навальним, згідно з даними на табло у "Внуково", повинен прибути о 18:34.
18:31 – Відеотрансляцію з аеропорту веде "Радіо Свобода".
18:47 – Станом на 19:30, в Москві затримали 21 особу.
18:51 – У пресслужбі "Внуково" заявили, що літак з Навальний перебуває в зоні очікування аеропорту, а сам аеропорт працює в штатному режимі, пише РБК.
18:59 – Літак з Навальний попрямував в "Шереметьєво". Така інформація з'явилася на табло у "Внуково", повідомляє "Медуза".