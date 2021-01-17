Навальний повертається з Німеччини до Москви: всі подробиці, фото та відео

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається з Німеччини в Росію через чотири місяці його відсутності. Літак з ним мав прибути в аеропорт "Внуково" о 18:20 (за розкладом).

Головне про повернення політика в Москву:

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію повернення опозиціонера на батьківщину:

17:33 – Сам Навальний не був присутній на стійці реєстрації, а його реєстрували співробітники спецслужб Німеччини.

17:40 – У "Внуково" затримали соратників Навального – Любов Соболь, Руслана Шаведдінова і ще кількох людей. Серед них і брат політика Олег.

17:50 – В аеропорту затримали людину, яка намагалася увійти з російським прапором.

Затримали чоловіка з прапором РФ. "Медуза"

17:55 – ОМОН почав витісняти на вулицю людей, які зібралися біля рамок на вході в аеропорт. Пропускають тільки людей з квитками.

17:58 – Літак з Навальний вже перетнув повітряний кордон Росії.

Літак з Навальний вже над Росією.

18:16 – Біля аеропорту "Внуково" силовики жорстко затримали кількох людей.

Силовики затримали людей біля "Внуково". RTVI

Силовики затримали людей біля "Внуково". RTVI

Силовики затримали людей біля "Внуково". RTVI

Силовики затримали людей біля "Внуково". RTVI

18:23 – Рейс з Навальним, згідно з даними на табло у "Внуково", повинен прибути о 18:34.

18:31 – Відеотрансляцію з аеропорту веде "Радіо Свобода".

18:47 – Станом на 19:30, в Москві затримали 21 особу.

18:51 – У пресслужбі "Внуково" заявили, що літак з Навальний перебуває в зоні очікування аеропорту, а сам аеропорт працює в штатному режимі, пише РБК.

18:59 – Літак з Навальний попрямував в "Шереметьєво". Така інформація з'явилася на табло у "Внуково", повідомляє "Медуза".