Навальний повертається: сценарій подальших подій

Андрій Окара Новини Росії 18:00, 17.01.2021 Оновлено: 18:03, 17.01.2021

Люди! А вы следите за въездом на осляти в Иерусалим?

В смысле, за возвращением Алексея Навального в Москву?

Тут, пожалуй, можно делать ставки: не собьют ли самолет? Не взорвется ли бомба на борту? Арестуют ли Навального сразу? Или потом? Или, не дай Бог, не хочу даже говорить. Или власть вообще демонстративно проигнорирует возвращение "берлинского блогера / пациента"?

Конечно же, действия власти зависят от того, сколько человек придут встречать Алексея во Внуково. 50 человек и 50 000 человек - это два разных сценария поведения Кремля.

В общем, что думаете про возвращение Навального, про самого Навального и ваш сценарий дальнейших событий?

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Еггерт: Кремль не зважає на Зеленського, а система Путіна на межі колапсу. Інтерв'ю

Мова, яка стала зброєю у війні за незалежність

Під Києвом знайшли застреленим зниклого 30-річного чоловіка. Відео 18+

На чому їздять Кароль, Дорофєєва та Потап: найрозкішніші автомобілі українських зірок

Що шокує іноземців в наших квартирах