Навальний потрапив у реанімацію прямо з борту літака: могли отруїти

В Омську (Росія) екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний через можливе отруєння чиновника.

Як повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш в Twitter, літак прямував з Москви до Томська. За її словами, у політика, ймовірно, токсичне отруєння. Він перебуває в реанімації.

"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів в Омську. В Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню", – написала вона.

Ярмиш нагадала, що рік тому, коли Навальний сидів у спецприймальнику, його отруїли. На її думку, зараз з ним зробили те ж саме.

"Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив від ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний", – написала вона.

Пізніше Ярмиш повідомила, що Навальний перебуває на штучній вентиляції легенів у токсикореанімаціі.

"Олексій як і раніше без свідомості, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію", – написала вона.

Разом з тим, головний лікар омської лікарні, куди госпіталізували опозиціонера, повідомила, що він у важкому стані.

Як пише видання LifeShot в Telegram з посиланням на джерела, попередній діагноз Навального: гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком. Про це повідомляє наше джерело. Психодиcлептики – речовини, здатні викликати галюцинації.

LIFE SHOT / Telegram

У коментарі російській службі BBC, Ярмиш розповіла, що Навальному стало зле майже відразу після зльоту.

"Він про це сказав, потім попросив серветку витерти лоб, потім сказав, що йому все ж потрібно відійти. Пішов в хвостову частину, там знепритомнів. Бортпровідники знайшли фельдшера на борту, вона намагалася надати першу допомогу. Вирішили екстрено сідати в найближчому місті, Омську. "Швидку" викликали з літака. Між чаєм і посадкою пройшло багато часу, години півтори, бо не відразу вийшло сісти", – зазначила прес-секретар.

Кіра Ярмиш / Twitter

Кіра Ярмиш / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL: