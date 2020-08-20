Навальний потрапив у реанімацію прямо з борту літака: могли отруїти

Ольга Ліпич Новини Росії 07:53, 20.08.2020 Оновлено: 09:12, 20.08.2020

В Омську (Росія) екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний через можливе отруєння чиновника.

Як повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш в Twitter, літак прямував з Москви до Томська. За її словами, у політика, ймовірно, токсичне отруєння. Він перебуває в реанімації.

"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів в Омську. В Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню", – написала вона.

Ярмиш нагадала, що рік тому, коли Навальний сидів у спецприймальнику, його отруїли. На її думку, зараз з ним зробили те ж саме.

"Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив від ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний", – написала вона.

Пізніше Ярмиш повідомила, що Навальний перебуває на штучній вентиляції легенів у токсикореанімаціі.

"Олексій як і раніше без свідомості, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У лікарню на нашу вимогу викликали поліцію", – написала вона.

Разом з тим, головний лікар омської лікарні, куди госпіталізували опозиціонера, повідомила, що він у важкому стані.

Як пише видання LifeShot в Telegram з посиланням на джерела, попередній діагноз Навального: гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком. Про це повідомляє наше джерело. Психодиcлептики – речовини, здатні викликати галюцинації.

LIFE SHOT / Telegram

У коментарі російській службі BBC, Ярмиш розповіла, що Навальному стало зле майже відразу після зльоту.

"Він про це сказав, потім попросив серветку витерти лоб, потім сказав, що йому все ж потрібно відійти. Пішов в хвостову частину, там знепритомнів. Бортпровідники знайшли фельдшера на борту, вона намагалася надати першу допомогу. Вирішили екстрено сідати в найближчому місті, Омську. "Швидку" викликали з літака. Між чаєм і посадкою пройшло багато часу, години півтори, бо не відразу вийшло сісти", – зазначила прес-секретар.

Кіра Ярмиш / Twitter
Кіра Ярмиш / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 1 липня 2019 року Хорошевський суд Москви заарештував Олексія Навального на 10 діб.

  • Тоді він потрапив до в'язниці за участь у марші на підтримку журналіста "Медузи" Івана Голунова 12 червня на Бульварному кільці, який не був узгоджений московською владою.

  • 28 липня Навального госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція".

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Нардепи-мільйонери отримали 30 млн грн на компенсацію житла з бюджету. Відео

У Раді створять ТСК щодо "держзради" Єрмака

У матерів-одиначок почали вимагати назад виплачену допомогу: українці розгнівані. Фотофакт

Арешт Єрмака – запорука стабільності і спокою напередодні Дня Незалежності

Добкін виправдав дії Лукашенка і похвалив ОМОН за "порятунок Білорусі". Відео