Навальний після повернення у Росію: це влада злодіїв і нікчемних людей, з ними потрібно боротися

Юрій Сергієнко Новини Росії 19:58, 17.01.2021 Оновлено: 20:11, 17.01.2021

Російський опозиціонер Олексій Навальний вперше дав коментар журналістам після свого повернення у Росію 17 січня.

Перебуваючи в аеропорту "Шереметьєво", куди він прилетів з Німеччини, політик висловив своє обурення діями влади, назвавши їх "злодіями", які "займаються дурницями".

"Питання повертатися чи ні – не стояло. Це влада злодіїв і нікчемних людей, які займаються дурницями. З ними потрібно боротися. Вони поставили авіаційну безпеку прекрасного міста заради чого? Я щасливий повернутися додому", – зазначив Навальний.

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