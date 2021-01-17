Навальний після повернення у Росію: це влада злодіїв і нікчемних людей, з ними потрібно боротися

Російський опозиціонер Олексій Навальний вперше дав коментар журналістам після свого повернення у Росію 17 січня.

Перебуваючи в аеропорту "Шереметьєво", куди він прилетів з Німеччини, політик висловив своє обурення діями влади, назвавши їх "злодіями", які "займаються дурницями".

"Питання повертатися чи ні – не стояло. Це влада злодіїв і нікчемних людей, які займаються дурницями. З ними потрібно боротися. Вони поставили авіаційну безпеку прекрасного міста заради чого? Я щасливий повернутися додому", – зазначив Навальний.

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