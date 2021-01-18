Навальний перебуває у поліції: Україна готує звернення щодо його затримання до ПАРЄ

Російський опозиціонер Олексій Навальний, затриманий після повернення із Німеччини, перебуває в одному з поліцейських відділень міста Хімки в Московській області.

Про це написав керівник регіональної мережі його штабів Леонід Волков у Telegram-каналі. Водночас Україна збирається порушити питання щодо отруєння і затримання політика з РФ до Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

За словами соратника Навального, його адвоката до нього силовики не пустили, хоча й пообіцяли зробити це о 9 ранку 18 січня.

Перед тим Волков закликав прихильників головного російського опозиціонера організувати чергування під відділком, "щоб бути впевненими, що його не відвезуть кудись ще вночі".

Юрист Фонду боротьби з корупцією В'ячеслав Гімаді в Twitter додав, що Навальний перебуває у 2 відділі УВС Хімки по проспекту Миру, 23А.

"Мене, захисника з нотаріальним дорученням, до нього не пускають, кажуть, він спить. На закон, звичайно ж, не посилаються. Подав заяву про допуск", – написав він.

Юрист Гімаді написав заяву в поліції на допуск до Навального Twitter Vyacheslav Gimadi

Відомо, що у вівторок, 19 січня, Олексій Навальний мав виступити зі зверненням у комітеті ПАРЄ з правових питань. Як повідомила очільниця української делегації Марія Мезенцева, зважаючи на його затримання в Москві, подальше перебування в СІЗО і призначений на 29 січня суд, політик навряд чи зможе взяти участь у заході.

Скриншот повідомлення Telegram Leonid Volkov

"Наша делегація використовуватиме всі можливі інструменти, які передбачає регламент для подальших кроків щодо обговорень (urgent debates) та оскаржень повноважень РФ, базуючись зокрема й на цих подіях", – анонсувала вона у Facebook звернення делегації України до ПАРЄ щодо Навального.

Мезенцева нагадала, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити російському опозиційному політику й засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному понад 22 тисячі євро.

Скриншот Facebook Марії Мезенцевої

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