Отруйники Навального з ФСБ можуть бути причетні до трьох вбивств – розслідувач Bellingcat

Співробітники ФСБ РФ, які нібито причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новачок", можуть бути причетні до трьох вбивств.

Таку заяву в ефірі "Эхо Москвы" зробив журналіст групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв. Фрагмент розмови був оприлюднений на YouTube-каналі радіостанції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як відомо, Bellingcat проаналізував переміщення групи співробітників російської спецслужби.

Грозєв зазначив, що ця інформація може свідчити, що ФСБшники причетні ще до трьох отруєнь і двох замахів.

"Структура велика, дуже добре профінансована і займалася довго... З комбінації з трьох джерел можу сказати: точно є як мінімум три додаткових обґрунтованих гіпотез про можливі убивства. З них троє реально убитих і дві спроби", – сказав Грозєв.

Публікацію цих даних журналіст назвав найбільш відповідальною частиною роботи. Більш детальну інформацію у Bellingcat планують оприлюднити через два тижні.

Нагадаємо, раніше Грозєв дав велике інтерв'ю, в якому висловився, зокрема, про гучні події агресії РФ проти України.

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