Навальний отруєний, він буде недієздатним кілька місяців, – організатор вивозу політика в Німеччину
Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який знаходиться на лікуванні в німецькій лікарні після отруєння, виживе.
Про це німецькому виданню Bild заявив засновник організації Cinema fоr Peace, кінопродюсер Яка Бізіль. Зазначається, що саме цей фонд організував транспортування політика.
"Навальний переживе отруєння, але на кілька місяців буде недієздатним як політик", – цитує видання Бізіля.
Нагадаємо, рано вранці 22 серпня літак із російським опозиційним політиком полетів з Омська до Німеччини.
Німецька поліція взяла під цілодобову охорону госпіталь "Шаріте" в Берліні, куди доставили росіянина.
Як писав OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів Олексій Навальний. Йому стало погано через імовірне отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він впав у кому і перебував у реанімації.
Попереднім діагнозом було гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком.
Стало відомо, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
У мережі з'явилося відео з аеропорту та літака з Навальним.