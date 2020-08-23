Навальний отруєний, він буде недієздатним кілька місяців, – організатор вивозу політика в Німеччину

Дар'я Дурова Новини Росії 00:46, 24.08.2020

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який знаходиться на лікуванні в німецькій лікарні після отруєння, виживе.

Про це німецькому виданню Bild заявив засновник організації Cinema fоr Peace, кінопродюсер Яка Бізіль. Зазначається, що саме цей фонд організував транспортування політика.

"Навальний переживе отруєння, але на кілька місяців буде недієздатним як політик", – цитує видання Бізіля.

Нагадаємо, рано вранці 22 серпня літак із російським опозиційним політиком полетів з Омська до Німеччини.

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону госпіталь "Шаріте" в Берліні, куди доставили росіянина.

Як писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Егорова оскорбила воинов Украины: будет ли реакция власти?

Марш Незалежності: ми не дозволимо принижувати волю десятків тисяч воїнів

Зеленський: на місці Лукашенка протягом місяця провів би нові вибори

Тимошенко у важкому стані: коронавірус в експрем'єрки офіційно підтвердили

Курносова: в Білорусі з'явилися "чорні чоловічки" Кремля, протести можуть початися і в РФ