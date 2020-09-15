Навальний опублікував перше фото після отруєння і коми
Російський опозиціонер Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
Світлина з'явилася на сторінці політика в Instagram 15 вересня. На ній із ним, судячи з усього, зображені близькі люди.
"Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використовував. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую ", – написав Навальний.
Як писав OBOZREVATEL:
Навального доправили на лікування в Німеччину у клініку Charite.
Там підтвердили, що Навального було отруєно і він впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежних експертизи, враховуючи й проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального було отруєно речовиною із групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної бесіди президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимирові Путіну, що у нього є доказтого, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
Нагадаємо, за інформацією високопосадовця із органів безпеки ФРН, Навальний після одужання і лікування в Німеччині хоче повернутися до Росії.