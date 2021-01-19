Навальний оприлюднив фото "найдорожчого у світі" палацу Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний оприлюднив результати розслідування "Палац для [Володимира] Путіна", який назвав "найдорожчим у світі".

Як ідеться на сайті розслідувача, він розташований на березі Чорного моря в місті Геленджик Краснодарського краю та має площу 17 691 кв. м. Приблизно 7 тис. гектарів землі навколо палацу належить Федеральній службі безпеки Росії, уточнив опозиційний політик (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Найсекретніший об'єкт, що охороняють у Росії, без перебільшення. Це не заміський будинок, не дача чи не резиденція – це ціле місто, а швидше королівство. Тут неприступні забори, свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона та навіть власний прикордонний пункт. Це прямо окрема держава всередині Росії. І в цій державі є єдиний і незмінний цар. Путін", – написав Навальний.

На території побудовано оранжерею у 2,5 тис. кв. м, льодовий палац, вертолітний майданчик, церкву, гігантський 80-метровий міст, чайний будиночок площею 2,5 тис. кв. м, амфітеатр (його постійно перебудовують), кілька побутових будівель, гуртожиток для персоналу і будівлю штабу, де живуть основні керівнику палацу, уточнюють у розслідуванні.

До пляжу можна спуститися через тунель у горі. За інформацією розслідувачів, у ньому є спеціально замаскована під гору кімната з вікном, з якого відкривається прекрасний краєвид на море.

За інформацією Навального, зняти інтер'єр палацу зсередини допоміг один із підрядників, який працював на облаштуванні палацу.

"Він був настільки приголомшений і розлючений розкошами оздоблення і божевільними цінами на меблі, що надіслав нам детальний архітектурний план цього об'єкта", – уточнив опозиціонер.

Ось ці плани.

На цокольному поверсі розташовано спа-зону, масажну, косметологічний кабінет, спа-капсулу, перукарню. Для водних процедур є величезний басейн, сауни, хамами, купелі та чаші для купання.

Також тут є десятки підсобних приміщень: кімнати для персоналу – лікарів, керівників, кухарів, гардеробні для офіціантів, м'ясо-рибний цех, овочевий цех, цех випічки, цех обробки яєць. Окрім того, є "склад багнюки" на 18 кв. м, "коктейль-хол", звідки можна потрапити або в домашній кінотеатр, або в дегустаційну кімнату, і винний льох.

На першому поверсі розташовано також "читальню" і "музичну вітальню".

На другому поверсі є численні гостьові та хазяйська спальні, зимовий сад, кілька кімнат для відпочинку.

У 2011 році в інтернеті з'явилося кілька знімків інтер'єрів палацу, зроблених робітниками. Розслідувачі порівняли їх із наявними фотографіями, щоб переконатися, що це не фальшивка, пише Навальний.

Наприклад, вдалося розпізнати меблі суперексклюзивного італійського меблевого дому Citterio Atena. Також знайшовся в інтер'єрі комод фірми Pozzoli.

Ці фабрики роблять ексклюзивні меблі для одиничних замовників, ціни на них дуже високі.

Наприклад, найдорожчий стіл у палаці Путіна коштує приблизно 4,2 млн рублів.

Є в інтер'єрі дивани за ціною від 1,4 до 2 млн рублів. Усього ж у палаці їх 47 штук.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Росії чоловіка оштрафували на 40 тисяч рублів (понад 15 тисяч гривень) за те, що він опублікував у Instagram пост із жартом про Путіна.

На зображенні в соціальній мережі було написано "Робін Пут – забирає гроші у бідних і віддає багатим".