Заарештований Навальний назвав Путіна жабою та закликав росіян виходити на вулиці. Відео

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого заарештували в РФ, закликав людей у країні виходити на вуличні мітинги.

Про це йдеться в його зверненні, розміщеному в мережі. Він зазначив, що "бункерна жаба" (президент РФ Володимир Путін. – Ред.) боїться народних протестів.

"Чого боїться ця жаба, що сидить на трубі? Чого бояться ці бункерні злодії? Ви і самі знаєте – виходу людей на вулиці. Не бійтеся, виходьте на вулиці. Виходьте не за мене, виходьте за себе і своє майбутнє", – звернувся Навальний.

Він ще раз звинуватив Путіна і його оточення в корупції, назвавши їх бандитами.

"Банда злодіїв, яка 20 років грабує країну, сказала мені, а в моїй особі всім, хто відмовляється мовчати: "Ми тебе намагалися вбити, ти не помер, образив нас цим, ми за це тебе посадимо". Зараз прийде жінка, яка зображує, що вона суддя, відправить мене під арешт, розуміючи, що це незаконно", – говорив опозиціонер.

Навальний зазначив, що російська влада боягузливо організувала судовий процес в будівлі органів внутрішніх справ, щоб туди нікого не пустили.

"Вони ж бояться, тому і роблять таємно й терміново. Вони бояться вас, тих людей, хто може перестати мовчати і усвідомити свою силу... Я вас закликаю, не мовчіть, чиніть опір, виходьте на вулиці. Ніхто, крім нас самих, нас не захистить. Якщо ми чогось захочемо, ми цього доможемося", – резюмував він.

У штабі Навального відзначили, що вони починають підготовку до масових протестів по всій країні на 23 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Росію через чотири місяці відсутності. В аеропорту його затримали.

18 січня суд у підмосковних Хімках заарештував опозиціонера Олексія Навального на 30 діб.