Заарештований Навальний назвав Путіна жабою та закликав росіян виходити на вулиці. Відео

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Новини Росії
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Заарештований Навальний назвав Путіна жабою та закликав росіян виходити на вулиці. Відео

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого заарештували в РФ, закликав людей у країні виходити на вуличні мітинги.

Про це йдеться в його зверненні, розміщеному в мережі. Він зазначив, що "бункерна жаба" (президент РФ Володимир Путін. – Ред.) боїться народних протестів.

"Чого боїться ця жаба, що сидить на трубі? Чого бояться ці бункерні злодії? Ви і самі знаєте – виходу людей на вулиці. Не бійтеся, виходьте на вулиці. Виходьте не за мене, виходьте за себе і своє майбутнє", – звернувся Навальний.

Він ще раз звинуватив Путіна і його оточення в корупції, назвавши їх бандитами.

"Банда злодіїв, яка 20 років грабує країну, сказала мені, а в моїй особі всім, хто відмовляється мовчати: "Ми тебе намагалися вбити, ти не помер, образив нас цим, ми за це тебе посадимо". Зараз прийде жінка, яка зображує, що вона суддя, відправить мене під арешт, розуміючи, що це незаконно", – говорив опозиціонер.

Навальний зазначив, що російська влада боягузливо організувала судовий процес в будівлі органів внутрішніх справ, щоб туди нікого не пустили.

"Вони ж бояться, тому і роблять таємно й терміново. Вони бояться вас, тих людей, хто може перестати мовчати і усвідомити свою силу... Я вас закликаю, не мовчіть, чиніть опір, виходьте на вулиці. Ніхто, крім нас самих, нас не захистить. Якщо ми чогось захочемо, ми цього доможемося", – резюмував він.

У штабі Навального відзначили, що вони починають підготовку до масових протестів по всій країні на 23 січня.

Заарештований Навальний назвав Путіна жабою та закликав росіян виходити на вулиці. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Росію через чотири місяці відсутності. В аеропорту його затримали.

18 січня суд у підмосковних Хімках заарештував опозиціонера Олексія Навального на 30 діб.

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