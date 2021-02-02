Навальний на суді – про Путіна: був Ярослав Мудрий, а у нас буде Володимир Отруйник трусів
Російський опозиціонер Олексій Навальний під час виступу в Московському міському суді назвав президента Росії Володимира Путіна "отруйником трусів".
Текстову онлайн-трансляцію засідання вів Telegram-канал Медуза – LIVE. На ньому розглядали клопотання ФСВП про скасування умовного строку Навальному та заміну його на реальний – до 3,5 роки колонії мінус 10 місяців, які обвинувачуваний провів під домашнім арештом.
Політика звинувачують у недотриманні умов випробувального терміну за вироком 2014 року.
Під час своєї промови опозиціонер уточнив, що його намагаються посадити у справі, за якою його вже було визнано невинним і яку, за словами Навального, Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) визнав сфабрикованою.
"Якщо ми відкриємо кримінальне право, ваша честь, я сподіваюся, ви робили це кілька разів, ми побачимо, що ЄСПЛ є частиною (російської судової системи) і його рішення обов'язкові (до виконання)", – заявив він, звертаючись до судді.
Він нагадав, що РФ частково визнала це рішення та виплатила політику компенсацію.
"... зараз 2021 рік, і мене досі продовжують переслідувати у цій справі. Чому у цій справі? Чого-чого, а нестачі кримінальних справ щодо мене не було. Комусь хотілося, щоб із моменту перетину кордону я став арештантом. Причина цього – ненависть і страх однієї людини, що живе в бункері. Я смертельно її образив тим, що вижив", – сказав Навальний, маючи на увазі Путіна.
За його словами, він ще серйозніше скривдив російського президента тим, що не сховався і брав участь у розслідуванні власного отруєння.
"І ми довели, що саме Путін здійснив цей замах на вбивство. І ось це зводить з розуму цю маленьку злодійкувату людину в її бункері", – підкреслив російський політик.
Навальний назвав главу РФ "чиновничком, якого випадково поставили на цей пост".
"Він ніколи не брав участі в дебатах. Його єдиний спосіб боротьби – вбивство. В історію він увійде саме як отруйник. Ось знаєте, був Олександр Визволитель або Ярослав Мудрий. А у нас буде Володимир Отруйник трусів", – заявив він.
Навальний уточнив, що головне в нинішньому судовому процесі над ним – не те, чим він закінчиться для самого опозиціонера.
"Посадити мене нескладно. Головне – те, для чого це відбувається: щоб залякати величезну кількість людей", – сказав він.
Водночас Навальний висловив упевненість у тому, що цей процес "не буде сприйнятий людьми як сигнал до того, що вони повинні більше боятися", оскільки "це не демонстрація сили, а демонстрація слабкості".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навального затримали 17 січня відразу після його повернення з Німеччини, де він проходив лікування через отруєння "Новачком".
Опозиціонера доправили в поліцейський відділок міста Хімки під Москвою. Згодом його заарештували на виїзному засіданні суду.
Пізніше Московський обласний суд відмовився скасувати рішення Хімкинського суду Підмосков'я та залишив Навального під арештом до 15 лютого.
31 січня в Росії пройшли масові протести на підтримку арештованого Навального. Під час них силовики били жінок, розганяли протестувальників електрошокерами та затримали понад 5 тис. осіб.