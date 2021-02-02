Навальний на суді – про Путіна: був Ярослав Мудрий, а у нас буде Володимир Отруйник трусів

Російський опозиціонер Олексій Навальний під час виступу в Московському міському суді назвав президента Росії Володимира Путіна "отруйником трусів".

Текстову онлайн-трансляцію засідання вів Telegram-канал Медуза – LIVE. На ньому розглядали клопотання ФСВП про скасування умовного строку Навальному та заміну його на реальний – до 3,5 роки колонії мінус 10 місяців, які обвинувачуваний провів під домашнім арештом.

Політика звинувачують у недотриманні умов випробувального терміну за вироком 2014 року.

Під час своєї промови опозиціонер уточнив, що його намагаються посадити у справі, за якою його вже було визнано невинним і яку, за словами Навального, Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) визнав сфабрикованою.

"Якщо ми відкриємо кримінальне право, ваша честь, я сподіваюся, ви робили це кілька разів, ми побачимо, що ЄСПЛ є частиною (російської судової системи) і його рішення обов'язкові (до виконання)", – заявив він, звертаючись до судді.

Він нагадав, що РФ частково визнала це рішення та виплатила політику компенсацію.

"... зараз 2021 рік, і мене досі продовжують переслідувати у цій справі. Чому у цій справі? Чого-чого, а нестачі кримінальних справ щодо мене не було. Комусь хотілося, щоб із моменту перетину кордону я став арештантом. Причина цього – ненависть і страх однієї людини, що живе в бункері. Я смертельно її образив тим, що вижив", – сказав Навальний, маючи на увазі Путіна.

За його словами, він ще серйозніше скривдив російського президента тим, що не сховався і брав участь у розслідуванні власного отруєння.

"І ми довели, що саме Путін здійснив цей замах на вбивство. І ось це зводить з розуму цю маленьку злодійкувату людину в її бункері", – підкреслив російський політик.

Навальний назвав главу РФ "чиновничком, якого випадково поставили на цей пост".

"Він ніколи не брав участі в дебатах. Його єдиний спосіб боротьби – вбивство. В історію він увійде саме як отруйник. Ось знаєте, був Олександр Визволитель або Ярослав Мудрий. А у нас буде Володимир Отруйник трусів", – заявив він.

Навальний уточнив, що головне в нинішньому судовому процесі над ним – не те, чим він закінчиться для самого опозиціонера.

"Посадити мене нескладно. Головне – те, для чого це відбувається: щоб залякати величезну кількість людей", – сказав він.

Водночас Навальний висловив упевненість у тому, що цей процес "не буде сприйнятий людьми як сигнал до того, що вони повинні більше боятися", оскільки "це не демонстрація сили, а демонстрація слабкості".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Навального затримали 17 січня відразу після його повернення з Німеччини, де він проходив лікування через отруєння "Новачком".

Опозиціонера доправили в поліцейський відділок міста Хімки під Москвою. Згодом його заарештували на виїзному засіданні суду.