Навальний назвав Путіна і Ко збіговиськом окупантів

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що вважає владу у Росії збіговиськом окупантів.

Зокрема, в інтерв'ю виданню BBC він зазначив, що президент РФ Володимир Путін та уряд країни – це не Росія.

"Не кажімо слово "Росія", тому що я – це Росія, і решта людей – це Росія. А Марія Захарова, Путін і дікар М'ясніков – це ніяка не Росія, це просто збіговисько окупантів. І вони використовують щоразу дуже зрозумілу стратегію – починають висувати мільйон найрізноманітніших версій: діабет, перепив алкоголю", – зазначив він.

Навальний розповів, що щойно він опритомнів, то в мережі почали з'являтися версії, що він нібито "перепив самогону в Кафтанчікові".

"Коли я вже опритомнів, всі постійно жартували зі мною про якесь Кафтанчіково. Я їм кажу: яке Кафтанчіково, що за Кафтанчіково? Виявляється, це якийсь населений пункт, де я купався, і в перший день була версія, що я в Кафтанчікові перепив самогону. Я навіть не знав, що існує такий населений пункт. Найкращий захист – це напад, і зараз для чогось іде тема, що потрібна кров Навального – причому вони просять не в мене цю кров, а чомусь в Ангели Меркель", – зауважив Навальний.

Він зазначив, що за фактом його отруєння має бути відкрито кримінальне провадження.

"Тому будь-яку розмову я хочу починати з того, що має бути порушено кримінальну справу за статтею про замах на вбивство політичного діяча, яким я себе вважаю – як би хто не намагався розповісти, що я таким не є. І в межах порушеної кримінальної справи можна про щось розмовляти. Вони кажуть, що кримінальної справи немає, отруєння немає, дослідчу перевірку завершили. Тобто для чого це все потрібно?" – сказав він.

Опозиціонер наголосив, що політизують справу про його отруєння саме посадовці РФ.

"Мене не цікавить цей дивний і, вочевидь, політичний процес. Вони постійно говорять про "політизацію справи Навального", але політизують справу Навального саме посадовці РФ", – зазначив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Навальний заявив, що впевнений у тому, що його отруєння було організовано з подачі президента РФ Володимира Путіна.