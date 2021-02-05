Навальний може вийти з колонії президентом, – Яковенко

Шанси російського опозиціонера Олексія Навального стати президентом РФ істотно підвищилися після повернення в країну, засудження й ув'язнення.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський журналіст і опозиціонер Ігор Яковенко. "У Росії шансів стати президентом у політемігранта немає. Шанси в людини, яка виходить із в'язниці на хвилі протестів, – є", – підкреслив він.

"Навальний вважає себе політиком. І я думаю, що він не помиляється. Продовжувати політичну діяльність у Росії в нинішніх умовах, перебуваючи в еміграції, означає різко зменшувати свою політичну капіталізацію", – сказав опозиціонер.

За його словами, у Навального був вибір: або повільна політична смерть, або в'язниця і перспектива подальшої політичної кар'єри.

У цьому контексті Яковенко навів приклад російських опозиціонерів, які вибрали еміграцію і зазнали політичних втрат.

"Я з повагою ставлюся до Гаррі Каспарова, до Михайла Ходорковського. Це люди, які мали певні наміри щодо впливу на політичну ситуацію в Росії. Але їхній вплив, коли вони перебувають за кордоном, незрівнянно менший, ніж якби вони були в Росії", – сказав журналіст.

Відповідаючи на питання, як Навальний може впливати, перебуваючи в колонії, він сказав: "Приблизно так само, як Нельсон Мандела, який довгі роки сидів у в'язниці, а потім вийшов і став президентом своєї країни. У цьому сенсі позиція Навального абсолютно раціональна і виправдана", – підсумував він.

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Яковенком читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, 2 лютого Московський суд засудив Олексія Навального до 3,5 років тюремного ув'язнення і штрафу. Оскільки раніше Навальний перебував під домашнім арештом, він повинен провести в колонії 2 роки і 8 місяців.