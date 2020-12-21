ФСБ знайшла слід Заходу у викритті отруйника Навального

ФСБ Росії стверджує, що розмова опозиціонера Олексія Навального з його ймовірним отруйником – військовим хіміком Костянтином Кудрявцевим – нібито є підробкою та провокацією.

Таку заяву зробив Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки, передає "Интерфакс". Відомство назвало розслідування про отруєння Навального "так званим", намагаючись переконати в його фейковості.

Російські правоохоронці стверджують, що пранк опозиціонера над Кудрявцевим – це "спланована провокація, спрямована на дискредитацію ФСБ".

Крім того, "провокацію" нібито допомогли організувати і технічно реалізувати іноземні спецслужби, заявили в ФСБ.

"Відеоролик із телефонною розмовою є підробкою. Використання способу підміни номера абонента – відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установлення реальних учасників розмови", – запевняють у ФСБ. Там також заявили, що почали перевірку.

Нагадаємо, Навальний під виглядом помічника ексглави Федеральної служби безпеки РФ Миколи Патрушева змусив співробітника ФСБ зізнатися в отруєнні. Так, Кудрявцев розповів, що "Новачок" наносили на труси і штани жертви, а дозу отрути "розраховували із запасом".

Додамо, український художник Андрій Петренко намалював карикатуру на президента Росії Володимира Путіна. Малюнок був опублікований на Twitter-сторінці митця.

На карикатурі-гербі глава РФ зображений верхи на коні. Своїм списом він протикає сині труси, що лежать на підлозі, із написом "Навальний".

Карикатура на президента Росії Twitter / #Petrenko Andryi

Як повідомляв OBOZREVATEL: