ФСБ знайшла слід Заходу у викритті отруйника Навального
ФСБ Росії стверджує, що розмова опозиціонера Олексія Навального з його ймовірним отруйником – військовим хіміком Костянтином Кудрявцевим – нібито є підробкою та провокацією.
Таку заяву зробив Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки, передає "Интерфакс". Відомство назвало розслідування про отруєння Навального "так званим", намагаючись переконати в його фейковості.
Російські правоохоронці стверджують, що пранк опозиціонера над Кудрявцевим – це "спланована провокація, спрямована на дискредитацію ФСБ".
Крім того, "провокацію" нібито допомогли організувати і технічно реалізувати іноземні спецслужби, заявили в ФСБ.
"Відеоролик із телефонною розмовою є підробкою. Використання способу підміни номера абонента – відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установлення реальних учасників розмови", – запевняють у ФСБ. Там також заявили, що почали перевірку.
Нагадаємо, Навальний під виглядом помічника ексглави Федеральної служби безпеки РФ Миколи Патрушева змусив співробітника ФСБ зізнатися в отруєнні. Так, Кудрявцев розповів, що "Новачок" наносили на труси і штани жертви, а дозу отрути "розраховували із запасом".
Додамо, український художник Андрій Петренко намалював карикатуру на президента Росії Володимира Путіна. Малюнок був опублікований на Twitter-сторінці митця.
На карикатурі-гербі глава РФ зображений верхи на коні. Своїм списом він протикає сині труси, що лежать на підлозі, із написом "Навальний".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів Олексій Навальний. Йому стало погано через отруєння. Він впав у кому і знаходився в реанімації.
У мережі опублікували відео з аеропорту та літака з Навальним. Пізніше з'ясувалося, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Зарубіжні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика та на інших його речах.
Розслідувачі Bellingcat, Der Spiegel і CNN встановили ймовірних отруйників політика й оприлюднили їхні імена і фото. Заявляється, що за Навальним три роки стежили вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ.