Навальний буде губернатором 'Московського князівства', – Обухов

Російський опозиціонер Олексій Навальний не зможе стати президентом РФ, оскільки на той час, коли питання його участі в президентських виборах стане актуальним, Російська Федерація припинить існування.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив глава Фонду "Стоп Інформ Терор" (США) Герман Обухов. "Моє переконання – не стане він ніяким президентом. Може, він стане губернатором "Московського князівства", – зауважив він.

За оцінками опозиціонера, на Російську Федерацію чекає доля Радянського Союзу. РФ може розпастися на кілька окремих держав.

"Найімовірніше, Росія розсиплеться так само, як і Радянський Союз, буде шість, сім, вісім держав. Може бути, Навального десь і оберуть, але президентом Росії він навряд чи буде. Шанс один із тисячі або з мільйона", – сказав Обухов.

У цьому контексті він оцінив відеозвернення прем'єр-міністра Японії, оприлюднене 7 лютого. У ньому той, звертаючись до Росії, говорив про необхідність продовжити переговори про приналежність чотирьох Курильських островів.

На думку Обухова, територіальні претензії будуть висуватися до Кремля й іншими країнами.

"Досить десь потягнути – вискакує інша проблема. Японці ніколи не заспокояться з цими островами. Зараз починають пригадувати одне, друге, третє. Скажуть ще, віддавай-но нам Калінінградську область", – припустив опозиціонер.

Повну версію інтерв'ю з Германом Обуховим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що війна Росії проти України може тривати десятиліттями, оскільки для Кремля українське питання не вирішене.