Навальна різко відповіла російським медикам: мій чоловік – не ваша власність
Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія відкинула пропозицію президента російської Національної медичної палати Леоніда Рошаля зі створення спільної експертної групи лікарів.
Своє рішення Навальна опублікувала в Instagram. Рошаль запропонував колегам в Німеччині створити експертну групу, щоб встановити причини стану Навального.
"Дорогий доктор, можливо, ви не читаєте новини, але генезис коми мого чоловіка відомий – це отруєння ФОС, і в Омську про це прекрасно знали", – написала Навальна.
Також вона вказала на "колосальну різницю" між російською і німецькою медициною.
"Коли хворий потрапляє в російську лікарню, раптом виявляється, що місцева адміністрація вважає його своєю власністю. Вони думають, що можуть розголошувати діагнози в ЗМІ, публікувати дані аналізів, смачно прицмокуючи і розбавляючи їх своїми вигадками. І одночасно з цим обманювати родичів, не пускати їх до хворого і вигадувати правила на власний розсуд, буквально перетворюючи лікарню на аналог російської в'язниці. У зв'язку з цим, доктор Рошаль, я хочу сказати: мій чоловік – не ваша власність. Ви не мали, не маєте і не будете мати жодного стосунку до його лікування", – написала дружина опозиційного політика.
В кінці вона зазначила, що публічна діяльність Рошаля останніх років не дає приводів довіряти йому.
"Ви виступаєте не як лікар, а як голос держави, і хочете не допомогти хворому, на якого вам плювати, а вивідати інформацію і вислужитися. Не беріть гріх на душу, особливо в такому поважному віці", – резюмувала Навальна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через імовірне отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він впав у кому і потрапив у реанімацію.
Навального перевезли з Омська в німецьку клініку Charite. Німецькі лікарі вважають, що опозиціонера могли отруїти нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", як це було у випадку з постачальником зброї Омеляном Гебревим у Софії в 2015 році.
Зі свого боку канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала Навального жертвою злочину. Вона вважає, що його "хотіли змусити мовчати".
Стан здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального залишається серйозним, він все ще знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів.