Навальна різко відповіла російським медикам: мій чоловік – не ваша власність

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія відкинула пропозицію президента російської Національної медичної палати Леоніда Рошаля зі створення спільної експертної групи лікарів.

Своє рішення Навальна опублікувала в Instagram. Рошаль запропонував колегам в Німеччині створити експертну групу, щоб встановити причини стану Навального.

"Дорогий доктор, можливо, ви не читаєте новини, але генезис коми мого чоловіка відомий – це отруєння ФОС, і в Омську про це прекрасно знали", – написала Навальна.

Також вона вказала на "колосальну різницю" між російською і німецькою медициною.

"Коли хворий потрапляє в російську лікарню, раптом виявляється, що місцева адміністрація вважає його своєю власністю. Вони думають, що можуть розголошувати діагнози в ЗМІ, публікувати дані аналізів, смачно прицмокуючи і розбавляючи їх своїми вигадками. І одночасно з цим обманювати родичів, не пускати їх до хворого і вигадувати правила на власний розсуд, буквально перетворюючи лікарню на аналог російської в'язниці. У зв'язку з цим, доктор Рошаль, я хочу сказати: мій чоловік – не ваша власність. Ви не мали, не маєте і не будете мати жодного стосунку до його лікування", – написала дружина опозиційного політика.

В кінці вона зазначила, що публічна діяльність Рошаля останніх років не дає приводів довіряти йому.

"Ви виступаєте не як лікар, а як голос держави, і хочете не допомогти хворому, на якого вам плювати, а вивідати інформацію і вислужитися. Не беріть гріх на душу, особливо в такому поважному віці", – резюмувала Навальна.

Дружина Навального відповіла на ініціативу доктора Рошаля. Instagram Юлії Навальной

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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