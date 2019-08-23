Нацизм, педофілія і злодійство: священник РПЦ шокував послужним списком

У Білорусі відома спортсменка Олександра Бурикіна звинуватила свого батька – священника РПЦ Костянтина Бурикіна в сексуальному насильстві.

Крім цього, спливли й інші скандальні факти про чоловіка, якого, незважаючи на кричущі подробиці, так і не позбавили сану. Про це йдеться в матеріалі "Російської служби ВВС".

Так, раніше в мережу просочилися фото батюшки зі свастикою на тілі. Крім того, він намалював такі ж знаки на прийомному синові і позував із ним, показуючи фашистське вітання.

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Пізніше стало відомо, що специфічні татуювання на тілі отця Костянтина з'явилися ще в 90-х, коли він входив до "Російської національної єдності" – забороненої націоналістичної організації.

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За словами Бурикіна, зв'язки з націоналістами він розірвав і покаявся за них. Однак після публікації знімків у Білорусі до нього причепилося прізвисько "Батюшка зі свастикою".

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Далі священник почав активно просувати юних спортсменів – пауерліфтерів, серед яких була його дочка Олександра.

У 2016 році Бурикіна заарештували за фінансові махінації. Крім того, в квартирі батюшки знайшли два пістолети і десяток патронів, а також книги про фашизм.

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Дочка активно підтримувала батька, але в червні 2019 року несподівано зробила зізнання – вона з дитинства терпіла його побої і сексуальне насильство, у результаті чого проти священика відкрили ще одне кримінальне провадження.

Бурикін з дочкою Белсат

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину при хрещенні в храмі в Гатчині.

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