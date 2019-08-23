Нацизм, педофілія і злодійство: священник РПЦ шокував послужним списком

У Білорусі відома спортсменка Олександра Бурикіна звинуватила свого батька – священника РПЦ Костянтина Бурикіна в сексуальному насильстві.
Крім цього, спливли й інші скандальні факти про чоловіка, якого, незважаючи на кричущі подробиці, так і не позбавили сану. Про це йдеться в матеріалі "Російської служби ВВС".
Так, раніше в мережу просочилися фото батюшки зі свастикою на тілі. Крім того, він намалював такі ж знаки на прийомному синові і позував із ним, показуючи фашистське вітання.
Священник РПЦ Костянтин Бурикін шокував послужним списком
ВВС
Пізніше стало відомо, що специфічні татуювання на тілі отця Костянтина з'явилися ще в 90-х, коли він входив до "Російської національної єдності" – забороненої націоналістичної організації.
У Білорусі розгорівся скандал через "батюшку зі свастикою"
Белсат
У Білорусі розгорівся скандал через "батюшку зі свастикою"
Белсат
За словами Бурикіна, зв'язки з націоналістами він розірвав і покаявся за них. Однак після публікації знімків у Білорусі до нього причепилося прізвисько "Батюшка зі свастикою".
У Білорусі "батюшку зі свастикою" звинуватили в педофілії
МВС Білорусі
Далі священник почав активно просувати юних спортсменів – пауерліфтерів, серед яких була його дочка Олександра.
У 2016 році Бурикіна заарештували за фінансові махінації. Крім того, в квартирі батюшки знайшли два пістолети і десяток патронів, а також книги про фашизм.
Бурикіна посадили на три роки
ВВС
Дочка активно підтримувала батька, але в червні 2019 року несподівано зробила зізнання – вона з дитинства терпіла його побої і сексуальне насильство, у результаті чого проти священика відкрили ще одне кримінальне провадження.
Бурикін з дочкою
Белсат
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину при хрещенні в храмі в Гатчині.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.