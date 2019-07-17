Натовп закидав камінням: в Мексиці повстали проти росіянина-нациста і засадили його на 37,5 років

Суд в Мексиці засудив росіянина Олексія Макєєва до 37,5 років в'язниці і штрафу в розмірі 405 тисяч песо (1,3 млн рублів або понад півмільйона гривень) за вбивство.

Прокуратура штату Кінтана-Роо повідомила, що за підсумками розслідування відомство визнало провину росіянина повністю доведеною, пише "Інтерфакс".

Відзначається, що Макєєв має постійний вид на проживання в Мексиці. Він публікував на своєму каналі на YouTube ролики, в яких принижував і ображав місцевих жителів, а також використовував нацистську символіку.

Олексій Макєєв Лента.ру

Лента.ру

У 2017 році близько двохсот жителів міста Канкун, де жив росіянин, прийшли до його будинку і стали вимагати його висилки. Макєєв вийшов їм на зустріч з ножем. Під час бійки Макєєв смертельно поранив одного з місцевих жителів. Після цього він спробував сховатися на даху сусіднього будинку, а натовп закидав його камінням. Росіянина доставили в лікарню і ввели в стан штучної коми.

Після цього інциденту тисячі жителів Мексики підписали петицію з вимогою депортувати Макєєва з Мексики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі знайшли мертвим росіянина, його 5-річний син пропав.

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