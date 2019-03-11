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"Нате, вдавіться, собаки": в Росії придумали нове приниження з млинцями. Відеофакт

"Нате, вдавіться, собаки": в Росії придумали нове приниження з млинцями. Відеофакт
Люди обурені таким святом
7.5тЧитати матеріал російською

У російському Нижньому Новгороді в рамках масляних гулянь людям кидали млинці з вікна прямо в натовп, який ловив їх голими руками.

Відео такої сумнівної розваги опублікував паблік "Типовий Нижній Новгород", після чого воно поширилося в мережі.

"Пам'ятаєте, як у Ставрополі людей годували млинцями з лопати? Вчора на Щелоковському хуторі не стали морочитися і просто покидали млинцями в людей із даху", — йдеться в повідомленні.

Млинці з лопати

Млинці з лопати

У публікації йдеться про етнографічний музей-заповідник "Щелоковський хутір", де і проходили гуляння. На кадрах же видно, як на фоні голосно граючої музики люди стоять біля дерев'яного терема і намагаються зловити млинці, які летять на них.

У коментарях розкритикували організаторів за таке дійство.

"Як собакам, а вони й раді", "Нате, вдавіться", "Скоро з вантажівки на землю будуть вивалювати", — пишуть користувачі.

"Нате, вдавіться, собаки": в Росії придумали нове приниження з млинцями. Відеофакт
"Нате, вдавіться, собаки": в Росії придумали нове приниження з млинцями. Відеофакт
"Нате, вдавіться, собаки": в Росії придумали нове приниження з млинцями. Відеофакт
"Нате, вдавіться, собаки": в Росії придумали нове приниження з млинцями. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії напередодні завершення Масляної спалили макет вежі "Бастилії". А в окупованому Криму вогнище не вийшло через вітер, а свято відзначили дивними піснями.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Масляна
Місце
РосіяНижній Новгород
Тег
Новини Росії
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Дрессированное ватное Скотобыдло ловит закусь от хозяина!!!
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минин евген
минин евген
ну почему собаки? свиньи! среднестатистические сруцкие свиньи. заебись житуха в росисе - стадо кормится с лопат или хватает жратву налету, а кацапские выблядки кормятся с унитазов. дикие живо-о-о-о-отные!
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3
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
минин евген, РУССИШЬ ШВАЙНЭ... АТУ АТУ!!! ГЫГЫГЫ!!!
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