"Нате, вдавіться, собаки": в Росії придумали нове приниження з млинцями. Відеофакт

У російському Нижньому Новгороді в рамках масляних гулянь людям кидали млинці з вікна прямо в натовп, який ловив їх голими руками.

Відео такої сумнівної розваги опублікував паблік "Типовий Нижній Новгород", після чого воно поширилося в мережі.

"Пам'ятаєте, як у Ставрополі людей годували млинцями з лопати? Вчора на Щелоковському хуторі не стали морочитися і просто покидали млинцями в людей із даху", — йдеться в повідомленні.

Млинці з лопати

У публікації йдеться про етнографічний музей-заповідник "Щелоковський хутір", де і проходили гуляння. На кадрах же видно, як на фоні голосно граючої музики люди стоять біля дерев'яного терема і намагаються зловити млинці, які летять на них.

З лопати - це вже не актуально!



Під Нижнім Новгородом pic.twitter.com/HeSqqikyFZ - Шаден (@ShadenFM) 11 березня 2019 р

У коментарях розкритикували організаторів за таке дійство.

"Як собакам, а вони й раді", "Нате, вдавіться", "Скоро з вантажівки на землю будуть вивалювати", — пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії напередодні завершення Масляної спалили макет вежі "Бастилії". А в окупованому Криму вогнище не вийшло через вітер, а свято відзначили дивними піснями.

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