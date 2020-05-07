Наступник Путіна повинен влаштовувати три клани Кремля: названі критерії

Чим ближче Росія підходити до чергового транзиту влади, зокрема, можливих виборів президента, тим більша кількість її груп впливу включаться в публічну боротьбу за посади.

Водночас у кожної є свої критерії "вибору" кандидата в наступники. Таку думку висловив директор комунікаційного агентства Actor Дмитро Єловський, повідомляє "Свободная пресса".

"У нас є три великі групи еліти. Це умовні "силовики", куди входять представники оборонки, колишні співробітники силових органів і діючі, й ті, хто орієнтований на силові структури. Друга група – умовні ліберали. І третя – це бюрократія", – сказав він.

Володимир Путін

За його словами, "силовики" в Росії досить консервативні у своїй політиці, вони виступають за посилення ролі держави у всіх сферах життя. Крім цього, абсолютно не розуміють, як працює економіка і цінності приватної власності, але добре обізнані про "ідеї суверенності держави, глобального геополітичного домінування й позиції сили".

"Ліберали" – це люди, які мають західну освіту, більше орієнтовані на глобальні контакти, міжнародну співпрацю, примат приватної власності, розвиток економіки й так далі", – зазначив Єловський.

У бюрократію ж, продовжив він, входить пізньорадянська номенклатура і нова технократична бюрократія. Її представники звикли жити на ренту від нафти й газу, але одночасно бояться посилення силовиків і зростання мілітаризму.

Єловський і Путін

"Але не розуміють приватний бізнес, хоча бачить у ньому джерело додаткової ренти і одночасно – політичної нестабільності. Ось якраз наступник і повинен влаштовувати ці три великі групи", – вважає росіянин.

Він також зазначив, що наступний кандидат на посаду глави РФ повинен поєднувати в собі всі ці критерії: "бути десь силовиком, лібералом і бюрократом".

"По суті, це новий Путін. Нагадаю, що Путін завжди влаштовував ці три групи саме своєю компромісною позицією – десь над і десь між цими полюсами", – підсумував Єловський .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії почалася операція "Наступник". Водночас місце Володимира Путіна займе не черговий силовик або вчорашній олігарх, а саме Володимир Путін.

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