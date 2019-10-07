Мы уже неоднократно возвращались к теме о том, насколько в совковой "истории" все вывернуто наизнанку, но наиболее перекрученным эпизодом, безусловно, является Вторая Мировая война. У правоверного совка, у которого не хватило желания посмотреть на то, как выглядит история у других, более успешных странах, даже даты начала и окончания этой войны – искажены, а что уже говорить о каких-то деталях.

На вопрос о самом крупном танковом сражении Второй Мировой мы, и не только мы, давно дали ответ. Оно произошло в район Дубно Броды, в двадцатых числах июня 1941 года. Больше никогда в одном сражении не сходилось столько танков, и больше ни одна армия мира не теряла столько танков, как красная армия, в одном сражении. По этой причине событие было вычеркнуто из истории, будто и не было его вовсе.

Кроме того, численность бронетехники, уничтоженной или захваченной немцами в одно этом сражении, сильно портила ту официальную и грустную статистику, которую совки привыкли давать в рамках "внезапного нападения Германии". Более того, если бы пришлось рассказывать об этом сражении, пришлось бы говорить не только о том, сколько было потеряно танков, но и каких. Это привело бы к разрушению сказки о том, что танков было мало, а те что были – сплошь устаревшие.

Мы еще раз вспомнили этот эпизод всего по одной простой причине. Он ярко показывает систему деформации истории, которую практиковал совок. Если произошло оглушительное поражение, то его лучше замолчать вовсе или если не получается, то смазать это событие так, чтобы оно не представляло никакого интереса.

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Так, почти затерли гигантскую Вяземско-Сычовскую операцию, которую позорно завалил Жуков, а там было задействовано просто колоссальное количество войск и кстати, наверняка там было самое большое количество потерь убитыми, которые понесла любая армия мира в одной битве.

Или кто-то помнит количество наступательных операций совка в районе Харькова? Я уже не говорю о том, сколько при этом там погубили людей? Нет, тишина. И это – стандартная ситуация. Чем более сизо и серо описан какой-то эпизод войны или аспект всего сражения, тем с большей вероятности там окажется какой-то позор.

Примерно такая же ватная тишина окружает действия ВМФ совка во время Второй Мировой войны. Об этом вообще стараются не вспоминать, но флот покрыл себя позором, поскольку не дал ни единого, заслуживающего внимания, морского сражения. Он просто стоял по базам и "давал шапку" – пыхтел котлами. Максимум, что можно вспомнить о флоте, так это бои морской пехоты, составленной из списанных на берег экипажей кораблей, да провальную "керченскую десантную операцию". На этом – все.

А ведь морские баталии, в которых сходилась самая дорогостоящая и высоко технологичная техника, являли собой вершину военного искусства, поскольку корабли имели самые большие экипажи, в сравнении с любой другой техникой. Их орудия имели самый крупный калибр, исключая несколько береговых батарей, которые по сути, были вооружены именно корабельными орудиями, да несколько именных осадных орудий Вермахта, которые не играли никакой роли.

Более того, поражение всего одного корабля могло привести к одновременной гибели нескольких тысяч человек. И это мог быть не обязательно линкор или авианосец. Простой транспорт, перевозящий личный состав, мог унести с собой на дно сразу целую бригаду личного состава.

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Тем не менее, что там рассказывает совковая история по поводу морских сражений? Да практически ничего! Если отталкиваться от совкового варианта истории, то может сложиться впечатление, что особых сражений на море и не было, разве что вдоль северного побережья совка прошелся линкор "Тирпиц", краса и гордость Кригсмарине, а энтузиасты могли вспомнить его близнеца – линкора Бисмарка, потопленного англичанами. И уж совсем продвинутые что-то вспомнят о гибели крупнейшего линкора того времени – "Ямато", хотя обстоятельств его гибели уже мало кто знал.

А ведь на самом деле, морские сражения были просто огромными, и некоторые из них превосходили все то, что когда-либо происходило на морях всего мира и за все время существования нашей цивилизации. И что же об этом говорит совковая история? Да ничего! Судя по тому, как она изложена, ничего особенного на море не происходило.

Но раз уж речь зашла о "Ямато" и морских операциях, самое время проверить себя на "побитость" совковой историей. Проделаем наш обычный эксперимент. Я пишу вопрос, вы читаете и не глядя в дальнейший текст и не пользуясь подсказкой Сети, пытаетесь дать на него ответ. Это не для того, чтобы мне показать собственную осведомленность, ведь я сам учил ту самую тухлую историю и потом – нарыл эти данные в режиме свободного поиска. У меня было время, желание и возможность, а у читателя мог отсутствовать один из компонентов и потому он и не знал ответа.

Итак, вот вопрос. Какая самая крупная десантная операция произошла во время Второй Мировой войны? Скорее всего, это будет крупнейшей десантной операцией в истории, вплоть до ее проведения. Понятно, что совок не умел проводить серьезных десантных операций даже в пределах собственной территории, не говоря уже о трансокеанских операциях и тут ему просто нет места. Такая операция имеет массу усложняющих факторов и требует полководческого искусства, на стадии ее планирования, и общий высокий уровень подготовки и традиций вооруженных сил. Оно и понятно, поскольку в таком случае речь идет о боевых действиях, происходящих на отдаленном, от основных сил, театре военных действий.

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А теперь можно свериться с тем, что получилось с ответом. Наверное, большинство коллег вспомнят знаменитую операцию по высадке десанта союзников в Нормандии. Кстати, это – вполне логичный ответ, поскольку в совковой мифологии, которая выдавалась за историю, этому событию нашлось место. Правда, об этой операции вспоминают в негативном плане и называют ее не иначе как "Открытие второго фронта", как бы подчеркивая, что до 1944 года совок сам воевал с Германией. А ведь Великобритания воевала с Германией еще с 1940 года, а вооруженные силы США – в 1942 году высадились в Марокко и вышибая африканский корпус Роммеля, очистили Северную Африку, а потом – переправились на Сицилию и континентальную Италию. Все это было задолго до 1944 года и между прочим, для противодействия войскам союзников в Италии из-под Курска Гитлер снял две танковые дивизии, что сыграло свою роль, когда красная армия захлебнулась своей же кровью и не смогла воспользоваться отводом немецких войск по-горячему.

Но на самом деле, по численности войск, задействованных в десантной операции, крупнейшим сражением стало сражение за Окинаву весной 1945 года. Этот крупный остров находится в 380 морских милях южнее материнского острова Японской империи Кюсю и по сути, являлся воротами в Японию. Его японцы собирались отстаивать любой ценой и между прочим, в ходе этой десантной операции, было задействовано максимальное количество летчиков-камикадзе, которые должны были уничтожить американскую флотскую группировку.

Всего на корабли американского ВМФ было совершено около 1900 налетов камикадзе. Это была знаменитая операция адмирала Матомэ Угаки – "Кикусуи". А с моря, группировку должен был атаковать крупнейший линкор того времени "Ямато", с ордером кораблей поддержки – крейсером "Яхаги" и восемью эсминцами.. Именно на подходе к Окинаве и был потоплен. В этом же районе произошел факт одновременной гибели максимального числа военнослужащих.

Американской подлодке удалось затопить японский транспорт "Тояма Мару", который вез подкрепление из Японии на Окаинаву. После удачной торпедной атаки, он унес с собой в пучину 5400 военнослужащих японской армии.

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Сама же десантная операция, с американской стороны, обеспечивалась 1600 судами и кораблями, которые доставили к месту событий полумиллионную армию. Сражение действительно оказалось эпичным. Японцы врылись в землю и стояли насмерть.

В итоге, силами авиации, в основном – камикадзе, японцам удалось потопить 36 американских кораблей и 368 повредить. По окончании 82 дней операции, американцы насчитали 12427 человек погибшими из общего числа потерь в 49151 человек, среди них был и командующий операцией генерал Бакнер.

Потери японцев, только убитыми и только на Окинаве, составили свыше 100 000 человек, а кроме того, во время боев погибло около 160 000 местного населения. Командование обороной острова. Командующий обороной, генерал Минору Ото, со своими заместителями, командующие группировками войск, генералы Усидзима и Чо – совершили акт ритуального самоубийства – харакири.

Часть японских войск смогла эвакуироваться в Японию, а часть, впервые в этой войне – массово сдалась в плен.

Вот это и была самая крупная десантная операция Второй Мировой войны. Американцы посчитали недопустимо высокими потери своих войск и не решились на десантную операцию на остров Кюсю, хотя планы такие были. Окинавская операция, закончившаяся в так хорошо знакомый день 22 июня, стала последней десантной операцией такого масштаба. Посчитав потери, руководство США приняло решение применить новое оружие, что и было сделано над городами Хиросима и Нагасаки. Это было следствием этой самой десантной операции на остров Окинава. А что нам об этом рассказывала совковая история? Ничего. Как всегда – пустота.

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