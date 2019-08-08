"Настав час!" Дудь закликав росіян до повстання

Популярний журналіст і відеоблогер Юрій Дудь повідомив, що братиме участь у мітингу в Москві 10 серпня, щоб підтримати заарештованих на акціях протесту росіян.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Що найчастіше ви чуєте від своїх друзів, коли відбувається якийсь політичний шухер?.. Особисто я найчастіше чую таке: "Я аполітичний. Політика мені абсолютно нецікава". Здається, настав час, коли така позиція – в першу чергу від відомих людей – ганебна", – наголосив він.

Дудь навів у приклад випадок, коли, проходячи повз акцію протесту, було затримано випадкового перехожого, до того ж члена урядової партії "Єдина Росія".

"Жорна такої стабільності – штука, яка рано чи пізно почне перемелювати всіх: і незручного, і того, хто так красиво і так регулярно на своєму YouTube-каналі рекламує мерію", – написав він.

Юрій Дудь Скрін відео

Блогер зазначив, що закликає не "лізти на барикади", а критично мислити, а також "не визнавати як норму, коли невинних людей кидають до в'язниці або жорстко б'ють поліцейські".

"10 серпня, в суботу, о 14:00, я вийду на проспект Сахарова на мітинг на підтримку вже заарештованих і проти ментовського свавілля. Мітинг узгоджений, причому одразу на 100 тисяч осіб. Буде круто, якщо стільки народу туди і прийде.

Чим більше нас, тим більше шансів, що коли-небудь громадян Росії перестануть бити шпалою по обличчю", – підсумував він.

Коментарі до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту у Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори у Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, зокрема соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, у Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.