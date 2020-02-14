Суд присяжных вынес оправдательный вердикт Антону Бережному, обвиняемому в убийстве гея Романа Едалова. Убийство произошло в июне 2019 года прямо перед главным входом в здание Курского вокзала. Преступник напал с ножом на двух мужчин: один из которых получил легкое ранение, а второй скончался на месте. Первый, выживший, позже рассказал, что нападавший выкрикивал в адрес гей-пары оскорбления, связанные с их сексуальной ориентацией. И вот – вердикт самого гуманного суда в мире: "Невиновен".

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Зато Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым фигурантам по "Делу "Сети". До 18 лет заключения – за терроризм, который изначально был выдуман ФСБшниками, а показания выбиты через пытки. И вот уже "Сеть" - запрещенная в России террористическая организация, еще немного и её приравняют к ИГИЛ. Ведь в нашей пещере как? – вышел из дома, попался на глаза какому-нибудь "силовичку", не так посмотрел на него, и вот уже даешь показания. Если это "мент поганый" - то рассказываешь о происхождении наркоты, подброшенной в рюкзак, если ФСБшник – то в лучшем случае объясняешь, когда и при каких обстоятельствах хотел взорвать Грановитую палату, а в худшем – лежишь в морге, замоченный "при оказании сопротивления".

Как же такое произошло? Ты жил себе и жил, и в политику не лез, и на все соглашался. Тебя не касалось, когда этот государственный каток разгонялся спецоперациями на Северном Кавказе. Ты даже голосовал двумя руками "за" - чтобы "мочили чеченов, дагов, ингушей и прочих черномазых". Ты полностью разделял намерения государства по захвату отдельных территорий, и улюлюкал в 2008-м, потому что "так этим грызунам и надо". И "укрофашистам". И вот, наконец, очередь дошла до тебя.

Когда "самые сознательные люди города", ставшие присяжными, буднично оправдывают убийцу гея – доисторическая гомофобная сущность не нашептывает им: "Опомнись! Это же – убийство! Один человек лишил жизни другого на почве личной фобии!.."

Два приговора – по делу убийства гея и по "делу Сети" - две стороны одной фашистской монеты, в которой отчеканена нынешняя Россия. Когда разрешено убивать тех, кого можно убивать, но нельзя даже помыслить о противодействии режиму. Малейшая мысль – и имеющий право на убийство переходит в разряд живой мишени: свободного чеченца, грузина, украинца, сирийца, или просто – гея, безотносительно национальности. Этот фашистский мета-классицизм – венец творения всего постсоветского народа, насмерть перепуганного, и потому – ненавидящего любую инаковость. Репрессии – способ его защиты от неизвестного, непонятного, сложного и требующего познания. Учиться "пост-совок" не хочет, он вообще не пытлив. Ему проще покарать, убить, уничтожить. И боится он внешнего мира вовсе не потому, что его кто-то напугал или жаждет завоевать. Он отгораживается, ибо знает себя, как никто другой: он неконкурентоспособен, бездарен, туп и ленив. Зачем учиться и пахать, если можно воровать? Именно поэтому воровство и было возведено им в степень наивысшего успеха: "А ты бы не воровал? Просто тебе не повезло оказаться на месте Путина, потому и завидуешь…" Путин – не просто вождь "паханского" типа, на которого "лоховатому фраеру" нельзя поднимать свою "собачью лапку". Вся "малина" слушает арбитра, хозяина и решалу. Как Цицерона слушает, как Левитана, умноженного на Сталина. Перед ним Мордашовы с Сечиными склоняются, от него Дерипаска трепещет, Потанин увлажняется – а ты кто такой? Не смей быть самим собой. И жизнь планировать по-своему не смей. Мама, папа и ребенок, а сверху – фюрер, все понятно? Не два любящих друг друга родителя, а мама и папа. Однополые и несчастные – мама и бабушка, папа и дедушка, и никак иначе. Любая другая конфигурация – это покушение на государственные устои, и карается как измена.

Вот такой у нас будет конституционный апгрейд системы – со всеми фашистскими последствиями. Голосуй, рейхс-совочище. И он голосует – всеми скрепами. Алкогольные напитки стали единственной категорией повседневных потребительских товаров, где наблюдается рост продаж. Рост розничного рынка, о котором трубит ВЦИОМ – это эхо повышения цен. В денежном выражении продажи повседневных товаров прибавили 4,3%, но в физическом исчислении - штуках, литрах, килограммах – упали на 0,6%. И только алкоголь стал исключением из этой тенденции: его россияне купили на 2% больше в физическом объеме (литрах). И это - единственная растущая макроиндустрия на рынке товаров повседневного спроса – причем, растущая как в денежном, так и в штучном выражении. Если в России что и растет – так это уровень деградации.

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28 лет нaзaд CШA нaчaли oпepaцию "Пoдaй нaдeжду", cпacaя житeлeй бывшeгo CCCP oт гoлoдa. B 12 гopодoв, включaя Mocкву и Питep, дocтавили пepвыe 500 тoнн пpoдовoльcтвия и мeдикaмeнтoв. Американцы еще не знали, что совкопитека лучше не кормить, ибо, насытившись, он поднимется с колен и все равно выберет смерть: от спиртяги и наркоты, от собственной глупости и лени. "Украл – выпил – в могилу" - вот его современный девиз. И если вместо могилы он попадает в тюрьму – такой исход считается хэппи-эндом. А еще можно погибнуть за Родину. Эта гибель скоро будет весьма востребована. Вернуться "двухсотым" из Сирии, обеспечив родственников премиальными – чем не счастливый финал? А скоро, возможно, подфартит, и можно будет схлестнуться с турками – вон Эрдоган как оборзел, уже Россиюшку в убийствах мирных сирийцев обвиняет! А мы там просто бомбим! У нас там тренировка!..

"Настала пора заявить о себе. Мы долго страдали от унижений. От черномазых и узкоглазых, гейропейцев и пиндосов. Веди нас, Путин! Ты точно знаешь, куда идти и на что нажать. Под флагами "Газпрома" и "Роснефти" мы совершим марш-бросок через санкционные Альпы и встретим расцвет нашей скотобойни глотком освежающего боярышника. И весь мир покорится нам – пьяным и одичалым. И мы будем победобесить до последней капли скотства, пока разум наш не погаснет окончательно.

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