Настає прозріння? Росіяни пошкодували про окупацію Криму: дослідження

П'ята частина росіян дотримуються думки, що незаконна анексія Криму нашкодила Росії.

Про це свідчать результати соцопитування, опублікованого на сайті "Левада-центру". Ще 6% заявили про порушення Москвою міжнародного права.

У той же час 65% респондентів впевнені, що від анексії Криму Росія отримала більше користі, ніж шкоди. Примітно, що 43% жителів РФ не бачать у захопленні півострова порушення міжнародних зобов'язань Росії.

Крим

На питання, до чого приведе агресія проти України у відносинах із Заходом, 34% росіян очікують нового витка Холодної війни. При цьому, 54% впевнені, що нічого не зміниться і світ "спустить все на гальмах".

Відзначається, що опитування було проведено 21-27 березня 2019 року серед 1600 осіб віком від 18 років і вище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше опитування показало, що 46% росіян вважають, що анексія Криму негативно вплинула на міжнародне становище Російської Федерації.

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