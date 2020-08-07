Наслідки вибуху в Бейруті порівняли з руїнами заводу в Росії: показові відео

У мережі набирає популярності відео руїн Волгоградського тракторного заводу, які порівнюють з наслідками потужного вибуху в Бейруті.

Ролики про зруйнований завод у Волгограді зняло місцеве видання v1.ru у 2018 і 2019 роках (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це не Бейрут після вибуху аміачної селітри. Це тракторний завод у Волгограді", "Просто його дістало вибуховою хвилею путінської стабільності", – пишуть користувачі в соціальних мережах.

Відкриття Сталінградського тракторного заводу відбулося 17 червня 1930 року. Завод вийшов на повну виробничу потужність вже в 1932 році. За робочу зміну з його конвеєра сходило 144 трактора. До 40-х років забезпечував сільгосптехнікою більше половини СРСР.

Ще до війни СТЗ почав перекваліфікуватися на виробництво танків. Восени 1941 року тут вироблялися двигуни і знамениті радянські танки Т-34–75. Завод працював і під час Сталінградської битви, аж до початку штурму міста 13 вересня 1942 року.

Пережити часи перебудови тракторному заводу не вдалося. У 1992 році він був приватизований.

У квітні 2019 року на території заводу почали зводити багатофункціональний комплекс.

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

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