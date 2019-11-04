Когда несколько лет тому назад Владимир Путин и Дмитрий Медведев участвовали в открытии "Ельцин-центра", многим это могло показаться странным и даже нарочитым.

Какой же Путин продолжатель Ельцина? За эти десятилетия как-то даже уже забылось, что Путин – не продолжатель, а наследник и преемник Ельцина, возведенный на престол первым российским президентом и его родственниками. Чтобы там Путин не думал о политических взглядах Ельцина и о его эпохе, его нахождение в "Ельцин-центре" - вполне естественный и закономерный шаг. Тем более, что 90-е, которые так любит смешивать с грязью официальная российская пропаганда эпохи Путина, сделали не только Ельцина. Самому Путину они предоставили удивительную возможность из рядового сотрудника КГБ дорасти до премьер-министра России.

Но забылось не только то, что Путин был преемником Ельцина. Забылось и то, почему он им стал. Забылось, как семья Ельцина находилась в постоянном поиске премьера-альтернативы бывшему главе правительства Евгению Примакову. Потому что после отставки с поста премьер-министра бывший разведчик и журналист считался наиболее вероятным преемником Ельцина – вопреки, собственно, воле самого Ельцина. Я еще помню, как многие политики и эксперты, которые сейчас вылизывают туфли Путина, носились по Москве с криками "пора избавляться от Ельцина" и воспринимали себя как будущих сотрудников примаковской администрации.

Новини Путин правильно их считал

Буквально за несколько месяцев усилиями медиа Примаков был буквально смешан с грязью, а созданная под него партия "Отечество" превратилась – неожиданно для поддержавшей ее номенклатуры – в главную оппозиционную силу новой Государственной думы.

Поэтому когда мы видим Путина на открытии памятника Примакову, мы можем удивляться куда больше, чем в истории с "Ельцин-центром". С другой стороны, когда я вижу рядом с Путиным расточающего ему комплименты спикера Государственной думы Вячеслав Володин, удивление как-то проходит. Потому что в том самом парламенте, с оппозиционной фракцией "Отечество", лидером этой самой оппозиции был именно Володин.

Новини Как будет уничтожен Путин

Это тогда могло казаться, что Путин – наследник Ельцина и альтернатива Примакову. На самом деле новый президент стал наследником той самой номенклатуры, которая, возможно, где-то растерялась в начале 90-х, но к началу нового тысячелетия мобилизовалась для реванша и возвращения к модели автократического государства – только с совсем другими размерами номенклатурных дач и авуарами за границей.

В этой новой старой России нашлось место и наследнику Ельцина Путину, и соратнику Примакова Володину, и всем остальным, готовым вновь строить Советский Союз, чей срам стыдливо прикрыт имперским триколором. А тем, кто не понял, что номенклатура собирается воссоздавать, места не нашлось – кто-то был убит, как Немцов, кто-то посажен, как Ходорковский, кто-то превратился в маргинала… А воцарившиеся привычно ходят к памятникам своим мертвым патриархам, возобновляя старую советскую традицию церемоний у монументов Кирова, Куйбышева или Свердлова, умерших и потому уже совершенно неопасных во внутривидовой конкуренции. Путин у памятника Примакову просто напоминает о том, как это было.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.