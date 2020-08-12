Насильник з Росії рік ховається на Кіпрі і може уникнути покарання: історія 'усміхненого' Алтайського маніяка

У мережі повідомили, що в Росії призупинили справу відомого злочинця, колишнього слідчого Олександра Салтаєва, більш відомого, як Алтайський маніяк. Він протягом кількох років ґвалтував дівчат.

Як пише Life, насильник вже рік нібито перебуває в розшуку і знайти його не виходить. Останній раз його бачили рік тому на пляжах Північного Кіпру, а потім вже в наручниках у супроводі місцевої поліції. Його затримали за те, що він напав на дівчину і вкрав у неї сумку.

Як повідомили у пресслужбі СУ СКР по регіону місцезнаходження Салтаєва відомо, однак нібито "реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутня".

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"Формально все по закону. Сатлаєв начебто не в розшуку, тому що відомо, де він перебуває. Але ось чим це погано для суспільства – призупинення саме за цим пунктом не перериває термін давності", – пояснив відомий адвокат Сергій Колосовський.

Як пише видання, формально це означає, що Сатлаєв може спокійно з'явитися в Росії через шість років, уникнувши в'язниці за терміном давності, і продовжити свої кримінальні "подвиги".

"Швидше за все, термін давності по згвалтуванню саме такий (6 років), адже Сатлаєв не погрожував своїй жертві вбивством, не заподіював тяжкої шкоди здоров'ю і не заразив венеричною хворобою – обтяжуючих обставин у нього немає", – сказано в матеріалі.

Журналісти відзначають, що Олександр Сатлаєв – досить дивний злочинець. Йому ніби доставляє задоволення не стільки насильство, скільки можливість хитромудро уникати покарання.

Свої перші шість років в'язниці він отримав за серію згвалтувань. З грудня 2012 року по жовтень 2013 року Сатлаєв зробив в Горно-Алтайську чотири згвалтування і сім замахів на згвалтування. Злочинець нападав на самотніх жінок в безлюдних місцях. Насильник тоді працював слідчим в особливо важливих справах і навіть опитував своїх власних жертв – 23-річний молодий слідчий якраз займався розслідуванням справи "гірничо-алтайського маніяка", який тримав місто в страху.

Затримання Салтаєва Фото: kibrisgazetesi.com

Коли маніяка нарешті впіймали для розслідування резонансної справи прибула спеціальна комісія СКР з Москви. Тоді ж усунули від роботи керівництво місцевого підрозділу. У відставку пішов і батько злочинця – голова Чемальського райсуду Андрій Сатлаєв.

Насильник незабаром отримав за вироком суду шість років, відбував покарання в колонії Нижнього Тагілу, але вже через чотири роки вийшов за УДЗ.

Вже в серпні він вчинив новий напад – в Барнаулі, де він на той момент проживав. Насильник підстеріг свою жертву в під'їзді. Сатлаєв знав, що його скоро оголосять в розшук, і оперативно полетів на Кіпр.

У федеральний і міжнародний розшук його оголосили тільки 19 серпня, коли, за повідомленнями турецьких ЗМІ, насильник прибув на територію Північного Кіпру.

Однак насильник не просто тихо засів на Кіпрі, він став активно світити своє обличчя. В кінці серпня Сатлаєв раптом став героєм влога певного Олександра Зубко з Ростова-на-Дону. Усміхнений маніяк всюди супроводжував блогера на теплих кіпрських пляжах Кіреніі і ділився на камеру репліками, прекрасно розуміючи, що той опублікує запис на своєму ютуб-каналі. Зубко опублікував кілька відео, на яких постійно в кадрі присутній Сатлаєв.

Старі влоги Зубко досі служать одним із доказів, що місце розташування Сатлаєва точно встановлено – це невелике портове місто Кіренія на Північному Кіпрі.

Алтаєв на Кіпрі Скріншот з відео

У вересні з'явилося ще один, більш вагомий доказ перебування Сатлаєва на Кіпрі. Його затримали за підозрою в нападі на жінку на вулиці Яз Гюлю. У турецьких ЗМІ повідомлялося, що пізніше він забрав сумку і втік з 300 турецькими лірами і 35 євро. Нападник був пізнаний за відеозаписом і заарештований в районі Кашгару.

Також в турецьких ЗМІ пройшла інформація, що закони Північного Кіпру суворі. І, оскільки Сатлаєв "смикнув" сумку, йому за це нібито загрожує довічне. Однак поки єдиний відомий зі сторінок кіпрської преси запобіжний захід для Сатлаєва – це затримання на два місяці, яке відбулося ще на початку жовтня минулого року. З тих пір про Сатлаєва ні слуху ні духу. Ні в російських, ні в кіпрських ЗМІ.

"У цей час, можливо, Сатлаєв вже домовився з ким треба і навіть отримав в республіці вид на проживання. Інакше чим ще пояснити мовчання про нього в кіпрських ЗМІ, для яких піймання відомого російського злочинця стала свого часу цілою подією", – підсумували журналісти .

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