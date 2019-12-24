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24 грудня • оновлено в 14:57
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"Нас не влаштує нічия!" Путін пригрозив світу ядерною зброєю

6.6т
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що частка сучасної ядерної зброї в Росії досягла 82% від усього озброєння.

Про це глава Кремля повідомив, виступаючи на засіданні колегії Міноборони РФ, передає RT.

"Так, частка сучасної зброї в ядерній тріаді досягла 82%. В ракетні війська стратегічного призначення почали надходити новітній гіперзвуковий ракетний комплекс стратегічної дальності з планувальним крилатим блоком "Авангард", – зазначив він.

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За словами Путіна, в Росії тепер є зброя майбутнього, що здатна здолати "як наявну, так і перспективну протиракетну оборону".

"Дехто з гордістю доповідає: "ось така техніка не поступається найкращим світовим зразкам". Вона завжди має бути кращою, якщо ми хочемо перемагати. Це не гра в шахи, де нас може влаштовувати нічия!" – загрозливо заявив російський глава.

Стратегічні ядерні сили Росії – це узагальнена назва основного озброєння військ і сил у Збройних силах РФ, що мають в ролі основного озброєння стратегічне і тактичне ракетно-ядерне озброєння. Іноді називаються ядерною тріадою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський посол у США Анатолій Антонов заявив, що Росія застосує ядерну зброю тільки в разі загрози існуванню країни.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
ядерна зброя Новини Росії
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "заявил, что доля современного ядерного оружии в России достигла 82% от всего вооружения". Редакторы, когда уже об стену убьетесь?
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