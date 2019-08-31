Нарвався на "Азов": на Донбасі убитий росіянин. фото

Російськи терорист Дмитро Майдаровскій був убитий на Донбасі. Його знищили воїни батальйону "Азов".
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував фото вбитого.
Також офіцер повідомив, що ще в 2017 році росіянин був готовий повторно брати участь у терористичних діях на Донбасі.
На Донбасі убитий росіянин
t.me/a_shtirlitz
Відомо, що він вів подвійне життя і сидів на "Одноклассниках" з різних сторінок.
На Донбасі убитий росіянин
t.me/a_shtirlitz
На Донбасі убитий росіянин
t.me/a_shtirlitz
На Донбасі убитий росіянин
t.me/a_shtirlitz
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували терористів "ДНР". Це сталася в зоні проведення Операції Об'єднаних сил
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